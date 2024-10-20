Участие в «Добром субботнике» приняли более 200 тысяч петербуржцев

Мероприятие «Добрый субботник» посетили более 200 тыс. петербуржцев, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с мероприятия «Добрый субботник» в Петербурге

Фото: Telegram-канал Евгения Разумишкина Фото с мероприятия «Добрый субботник» в Петербурге

Фото: Telegram-канал Евгения Разумишкина

По словам представителя Смольного, жители города убрали территорию в 20 млн кв. м., высадили почти 3000 кустарников и более 900 деревьев. С дорог собрали более 154 кубометров мусора и 188 тонн смёта.

«С каждым годом все больше жителей присоединяются к нашей доброй традиции, приходят всей семьей и приобщают детей к добрым акциям. Искренне благодарю всех за заботу о нашем городе»,— сказал господин Разумишкин.

Субботники в Петербурге являются частью месячного благоустройства. Жители города в октябре ремонтируют детские и спортивные площадки, убирают мусор и опавшие листья.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что коммунальные службы с начала года закрасили свыше 3000 граффити в центре города. Зданиям возвращают прежний вид, избавляя фасады от незаконной рекламы и надписей.

Андрей Маркелов