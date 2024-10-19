Власти Тюмени выставили на торги набережную с причалом за 32,3 млн рублей

Межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО выставило на торги причальную набережную, расположенную в Тюмени. Ее начальная стоимость составляет 32,3 млн руб., говорится в карточке на портале «Торги России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран начальная стоимость набережной с причалом составялет 32,3 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ начальная стоимость набережной с причалом составялет 32,3 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В объявлении указано, что площадь набережной составляет 3781,3 кв. м. Шаг аукциона составляет 1,6 млн руб., сумма задатка для участия - 3,2 млн руб. Заявки принимаются до 14 ноября, сами торги пройдут 20 ноября.

Набережную с причалом уже выставляли на аукцион в 2023 году, тогда она оценивалась в 67,2 млн руб.

Анастасия Таначева