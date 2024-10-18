Южный Кавказ отгораживают от внешних сил

В пятницу, 18 октября, в Стамбуле прошло заседание глав МИДов в формате «3+3». Он предполагает совместную работу трех государств Закавказья (Армении, Азербайджана и Грузии) и их соседей (Турции, Ирана и России). Тбилиси в очередной раз встречу проигнорировал. Впрочем, и в отсутствие грузинской делегации участникам встречи нашлось что обсудить. Например, армяно-азербайджанские отношения и попытки внерегиональных держав «продвигать в регион натоцентричные форматы» и «вбивать клинья» между соседями. С подробностями из Стамбула — корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) принял министров иностранных дел России, Азербайджана, Армении и Ирана — Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова, Арарата Мирзояна и Аббаса Аракчи (18 октября 2024 года)

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Presidential Press Office, Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) принял министров иностранных дел России, Азербайджана, Армении и Ирана — Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова, Арарата Мирзояна и Аббаса Аракчи (18 октября 2024 года)

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Presidential Press Office, Reuters

«Бурные процессы, войны, израильская спираль гуманитарных катастроф и преследований на Ближнем Востоке — все это еще раз подтверждает, насколько важны диалог и сотрудничество на региональном уровне»,— заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, приветствуя коллег из России, Армении, Азербайджана и Ирана на встрече в формате «3+3».

Во вступительном слове турецкий министр акцентировал внимание коллег на том, что формат «3+3» — «подходящая площадка для консультаций с целью достижения прочного мира на Южном Кавказе и оценки возможностей сотрудничества». Он заверил, что именно шестерка в лице Армении, Азербайджана, Грузии, Турции, России и Ирана лучше всего знакома с проблемами региона и «способна их решить».

Как пояснил “Ъ” старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев, «Турция на сегодняшний день — главный интересант в вопросе продвижения этого формата».

По его словам, это связано прежде всего со стремлением Анкары нарастить свое влияние в регионе. «К тому же турецкие власти видят, как буксует принятие решений по ряду региональных вопросов в рамках ОЧЭС»,— указал эксперт на организацию, объединяющую 13 государств Причерноморья и Южных Балкан. По словам господина Гаджиева, «Турция считает, что формат "3+3" мог бы стать удобной, комфортной и адекватной альтернативой с точки зрения урегулирования региональных проблем без каких-либо дополнительных сложных параметров в виде участия внешних сил».

Впрочем, не все страны из состава «3+3» разделяют эту уверенность. Об этом говорит хотя бы то, что с момента запуска формата в переговорах ни разу не участвовали представители Грузии. Они поясняли это тем, что «было бы трудно участвовать в одном формате со страной-оккупантом, притом что нет никакого прогресса в плане деоккупации» (имелись в виду Абхазия и Южная Осетия, признанные Россией независимыми государствами). Остальные участники «3+3» все это время неустанно напоминали Тбилиси о том, что двери остаются открытыми. В пятницу об этом говорили, в частности, Хакан Фидан и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Разногласия, впрочем, есть и среди тех, кто встречи в формате «3+3» не пропускает. Например, между Азербайджаном и Арменией. Участники формата подталкивают Баку и Ереван к подписанию мирного договора, и встреча в Стамбуле исключением не стала. Как заявил по итогам переговоров Сергей Лавров, Турция, Иран и Россия предложили Еревану и Баку использовать площадку «3+3» для завершения работы над мирным договором, который стороны не могут согласовать уже не один год.

На сегодня формат «3+3» чуть ли не единственная действующая платформа, где армяно-азербайджанское урегулирование обсуждается при участии одновременно Баку и Еревана.

Так, Минская группа ОБСЕ давно потеряла поддержку со стороны Баку. Россия в роли модератора тоже устраивает не всех: в Армении игнорируют постоянные сигналы РФ о готовности принять у себя очередной раунд переговоров. Показательно, что в ходе состоявшегося на прошлой неделе в Москве Совета глав государств СНГ лидерам Азербайджана и Армении Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну представился шанс провести трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, однако они предложением российской стороны не воспользовались.

Зато двухсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна состоялась в пятницу в Стамбуле. «Стороны условились продолжить переговоры по Соглашению об установлении мира и межгосударственных отношений, а также прилагать еще больше усилий для его скорейшего завершения и подписания»,— заявили потом в азербайджанском МИДе.

Отвечая на вопрос “Ъ” на итоговой пресс-конференции, Сергей Лавров заявил: наиболее жизнеспособной на сегодня площадкой для армяно-азербайджанских переговоров является «та, где можно договориться». «Если они (Армения и Азербайджан.— “Ъ”) смогут договориться напрямую, мы только будем рады»,— признал он. И при этом отметил: «Было бы естественно использовать для этих целей платформу "3+3", учитывая, что именно в этом формате встречаются соседи Армении и Азербайджана».

К платформе «3+3» у региональных игроков больше доверия, поскольку она не допускает вмешательства внешних сил в дела региона, заверил «Ъ» завотделением политологии и международных отношений Университета имени Кахраманмараша (Турция) Тогрул Исмаил. По словам эксперта, «Анкара изначально предложила этот проект, чтобы внешние силы не смогли создавать кризисные ситуации на Южном Кавказе». «Чем больше игроков извне, тем больше проблем»,— резюмировал он.

О действиях внерегиональных игроков высказался и Сергей Лавров. Они, по словам министра, «пытаются диктовать свои условия, внедрять свои схемы, нацеленные на то, чтобы продвигать в регион натоцентричные форматы, развивать в нем блоковые процессы, вбивать клинья между соседними странами и использовать свои возможности как рычаг давления». В пример господин Лавров привел ситуацию с дестабилизацией обстановки в Абхазии и Южной Осетии, где, по мнению дипломата, «западные страны не оставляют попыток открыть второй фронт против России».