Алису отзеркалили

В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка Павла Пепперштейна «Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье». Иллюстрации художника к знаменитым книгам Льюиса Кэрролла рассматривала Юлия Тихомирова.

Дилогия Льюиса Кэрролла про Алису больше века привлекает внимание художников. Иллюстрации к этой викторианской сказке-головоломке создавали Джон Тенниел, Туве Янссон, Май Митурич-Хлебников и многие другие. К ней обратился и один из самых ярких и самобытных современных российских художников Павел Пепперштейн. На выставке «Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье» в МАММ представлены его графика, живопись и настенная фреска, импульсом к созданию которых стала задача проиллюстрировать книги Льюиса Кэрролла.

В 2019 году Фонд V-A-C в рамках своей издательской программы решил издать серию детских книг, проиллюстрированных современными художниками, одним из приглашенных авторов стал Павел Пепперштейн. Он выбрал Льюиса Кэрролла. Так в 2020 году появились «Приключения Алисы в Стране чудес» с его графикой, а в 2024-м вышла и «Алиса в Зазеркалье».

Обращение Пепперштейна к детской иллюстрации вполне закономерно. Детство художника прошло в среде московского андеграунда, представители которого с 1960-х годов параллельно с художественной практикой работали иллюстраторами детских книг. Его отец Виктор Пивоваров, а также Илья Кабаков, Эрик Булатов и их окружение охотно сотрудничали с издательствами. Детство и искусство оказались неразделимы и для Пепперштейна. Уже много лет он изучает детство как культурный феномен, мистифицирует и препарирует его. Иллюстрируя «Алису», он вспоминает и графику своей матери, писательницы, поэтессы и художницы Ирины Пивоваровой. Ее рисунок с парящей в метафизическом пейзаже сферой Пепперштейн вписал в зеркало, а саму сферу наделил меланхоличной улыбкой.

Работая над «кэрролловской» серией, Пепперштейн использовал цитаты из собственных работ. Больше 30 лет назад он вместе с другими художниками создал арт-группу «Инспекция "Медицинская герменевтика"», чьим узнаваемым символом стал Колобок. Этот герой для Пепперштейна олицетворяет постоянное ускользание, а потому — свободу. Колобок не случайно появляется и в иллюстрациях к «Алисе». У Кэрролла тоже есть персонаж, умеющий исчезать: Чеширский Кот растворяется в воздухе с лукавой улыбкой, Колобок ускользает с блаженным выражением лица — так художник демонстрирует два способа исчезновения в одной серии.

В картины, созданные на основе иллюстраций к «Алисе», Пепперштейн «подселяет» фрагменты работ Малевича и Кандинского. Авангард первой половины XX века, ставший частью истории искусства, воспринимается, по словам Пепперштейна, как «космический мусор, вращающийся на околоземной орбите». Громоздкие артефакты художественных утопий прошлого он помещает в мир сказки, показывая, что «космический мусор» до сих пор может быть питательной средой, из которой однажды произрастут новые, устремленные в будущее проекты.

Космос появляется на выставке не только в качестве метафоры. На одной из картин Алиса предстает в образе космонавта. Тут невольно вспоминается знаменитая инсталляция Ильи Кабакова «Человек, который улетел в космос из своей комнаты». Как и история Алисы, эта инсталляция — рассказ о побеге, только персонаж Кабакова улетает в космос сквозь дыру в потолке, летит вверх, а Алиса устремляется вниз, в кроличью нору.

Павел Пепперштейн говорит, что в сказочном мире его пленяет «возможность струиться между мирами, перемещаться туда и обратно». Вот и экспозиция в МАММ построена по принципу путешествия: выставка разделена на две части, Страну чудес и Зазеркалье; чтобы оказаться в Зазеркалье, зритель должен пройти сквозь зеркальный портал. Как и у Кэрролла, на выставке не обошлось без юмора, основанного на игре слов и их значений, и игры с масштабами. Специально для этой выставки Пепперштейн превратил некоторые из графических иллюстраций в картины. Одна и та же композиция воспринимается по-разному благодаря смене масштаба, а в залах умный голосовой помощник «Алиса» читает «Алису».