71,56 процента составляет инфляция, ожидаемая населением Турции через год, следует из собранных в сентябре данных статистического ведомства этой страны (Turkstat). Показатель несколько снизился с августовских 73,14%, но все еще заметно расходится с оценками турецкого Центробанка. Регулятор ждет, что к концу 2024-го инфляция замедлится до 41,5% (в сентябре она была равна 49,4%), а в 2025-м — до 17,5%. Ожидания домохозяйств между тем продолжают подогревать внутренний спрос и отодвигают начало разворота денежно-кредитной политики Турции в сторону смягчения. В том числе в связи с динамикой инфляционных ожиданий турецкий ЦБ на заседании 17 октября седьмой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 50%.

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