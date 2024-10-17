Дмитрий Бивол готов вернуться к бою

Представители бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрия Бивола потребовали проведения повторного боя с Артуром Бетербиевым. Российские бойцы, напомним, сошлись на ринге 12 октября, победу решением судей отдали Бетербиеву, что сделало его абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг), поскольку ему уже принадлежали пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO). Но в боксерском сообществе многие считают это несправедливым. Команда Бивола, как сообщает авторитетное издание The Ring, не только требует «немедленного» рематча, а также не отказывается от идеи добиться отмены вердикта одного из трех судей, обслуживавших бой в Эр-Рияде. Отметим, что боксеры уже получили по $10 млн. Новый поединок может принести им еще больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол

Фото: Andrew Couldridge, Reuters Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол

Фото: Andrew Couldridge, Reuters

Авторитетное в мире бокса издание The Ring сообщило, что представители Дмитрия Бивола запросили проведения повторного боя их клиента с Артуром Бетербиевым. Напомним, что два российских боксера встретились на ринге 12 октября в Эр-Рияде. Победу решением судей присудили Бетербиеву, что сделало его первым со времен Роя Джонса (2002 год) абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе и первым в истории боксером этой категории, собравшим сразу четыре пояса (во времена Джонса основных поясов было только три). Однако многие специалисты не согласились с тем, что победителем боя признали именно Бетербиева.

В письме, адресованном всем четырем главным структурам профессионального бокса (WBA, IBF, WBO, WBC), которое есть в распоряжении The Ring, представители Бивола сообщили, что, учитывая неоднозначный вердикт судей, их клиент заслуживает «немедленного рематча». «Учитывая, что вердикт по итогам боя получился противоречивым, мы подали запрос на "переигровку" во все федерации, а также продолжаем работу над пересмотром решения одного из судей, отдавшего Бетербиеву победу со счетом 116:112»,— заявил The Ring менеджер Бивола Вадим Корнилов, призвавший боксерские структуры все-таки пересмотреть спорный, по его мнению, счет.

Означенный спорный счет был вынесен польским арбитром Павлом Кардыни. По его мнению, Бетербиев выиграл восемь из двенадцати раундов, включая три последних. Отметим, что предпочтение Бетербиеву отдал еще и американский судья Глен Фельдман — 115:113. Третий рефери, испанец Мануэль Оливер Паломо, склонился к ничьей — 114:114.

Трудно сказать, как реагировали бы представители Бивола, если бы Кордыни выставил, скажем, те же 115:113. Тому же Фельдману претензий никто не высказывал. Может быть, будь польский рефери чуть сдержаннее, и он бы избежал критики.

Ну а так многие специалисты из мира бокса действительно не смогли согласиться с тем, что Бетербиев выиграл в два раз больше раундов, чем Бивол.

The Ring даже провел целый опрос признанных авторитетов в мире бокса на предмет определения победителя боя. В нем принял участие 21 специалист. Результаты получились неоднозначными, но все же с уклоном в пользу того, что Бивола недооценили. Девять опрошенных заявили, что победу следовало присудить Биволу, пятеро согласились с тем, что выиграл Бетербиев, а еще семеро либо вынесли вердикт «ничья», либо затруднились с ответом. The Ring приводит также сведения, собранные порталом Boxing News+ по итогам опроса более широкого круга специалистов. Усредненный результат, полученный в его итоге,— 115:113 в пользу Бетербиева.

Впрочем, умозрительные подсчеты задним числом вряд ли сейчас имеют значение, поскольку консенсуса относительно того, кто выиграл бой, все равно не будет. Но все же несколько громче звучат голоса тех, кто считает судейский вердикт спорным. Среди них, например, руководитель Управления по развлечениям Саудовской Аравии, выступавшего устроителем шоу, Турки Аль аш-Шейх. «Это был один из лучших боев за последние 20 лет,— заявил он,— но я не уверен, что исход был справедливым. Мне кажется, Бивол выиграл на два раунда больше, чем ему присудили. Оба бойца мне как братья, и, если они согласятся, мы устроим повторный бой».

В заявлении представителей Бивола, собственно, требование рематча, как уже было сказано, и содержится. В нем также отмечается: «Господин Бетербиев заявил, что, если промоутеры захотят проведения повторного боя, он согласится». Правда, в четверг Бетербиев, комментируя бой на форуме «Россия — спортивная держава», проходящем в Уфе, о рематче ничего не сказал, а относительно протеста представителей Бивола заявил: «Пусть протестуют».

Тем не менее вероятность того, что Бетербиев и Бивол вновь сойдутся на ринге, довольно высока.

Отметим, что оба, согласно сведениям Forbes, получат за минувший поединок по $10 млн. Повторный бой, учитывая возникшую вокруг него скандальную ауру, промоутерам будет куда проще «продать» публике. Это положительно скажется и на гонорарах боксеров. Так что им будет трудно отказаться от предложения.

Александр Петров