Депутат Мажаров принял присягу и стал зампредом комитета тюменской облдумы

Александр Мажаров принял присягу депутата на заседании думы Тюменской области. Он был избран на довыборах депутата в региональных парламент по одномандатному избирательному округу №3 (Муравленковскому, ЯНАО) в единый день голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Господин Мажаров получил удостоверения и значок депутата. На заседании думского комитета по социальной политике он был выбран заместителем председателя комитета. Свои полномочия сложил бывший зампредседателя Дмитрий Плотников, депутат от партии «Единая Россия».

Напомним, Александр Мажаров получил 53,3% голосов на довыборах депутата в областную думу Тюменской области, опередив кандидатов от ЛДПР, КПРФ и партии «СРЗП». Голосование проходило в Ноябрьске, Муравленко и поселке Ханымей Пуровского района. Мандат Тюменской областной думы освободился в сентябре прошлого года, после назначения депутата Владимира Пушкарева сенатором РФ от правительства ЯНАО.

Александр Мажаров с 2001 года работал директором департамента внешних связей ЯНАО, в 2006 году — назначен на должность заместителя губернатора региона. В сентябре 2023 года губернатор Дмитрий Артюхов отправил его в отставку. В том же месяце господин Мажаров был назначен на должность представителя главы ЯНАО в ранге заместителя губернатора ЯНАО.

Анна Капустина