Тюменский депутат Владимир Пушкарев стал новым сенатором от правительства Ямала

Депутат Тюменской областной думы Владимир Пушкарев стал сенатором РФ от правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). «Наделить Пушкарева Владимира Александровича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»,— говорится в постановлении главы региона Дмитрия Артюхова.

По данным пресс-службы губернатора Ямала сообщает, что в новой должности Владимир Пушкарев будет заниматься вопросами экологии, развивать волонтерские и молодежные направления, а также отстаивать интересы Ямала на федеральном уровне.

«Для меня большая честь и ответственность представлять Ямал на столь высоком уровне в Совете Федерации. Это решение еще раз показывает, какое огромное внимание уделяется сохранению экологии нашего региона и развитию Арктики»,— приводятся слова самого господина Пушкарева.

По данным издания «Интерфакса», ранее представителем от правительства Ямала была Елена Зленко. Вторым сенатором от ЯНАО остается Григорий Ледков. Его полномочия истекают в сентябре 2025 года.

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