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Коммерсантъ FM
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Труд с неограниченными возможностями

Кадровый голод и меры поддержки увеличили уровень занятости инвалидов

Уровень занятости среди инвалидов в трудоспособном возрасте в РФ заметно вырос — с 15,9% в 2015 году до 19,8% по итогам 2023-го, сообщается в принятой правительством концепции повышения вовлеченности этой группы населения в трудовые отношения. Рекрутеры считают, что чаще нанимать людей с инвалидностью компании заставляет нехватка кадров, представители общественных организаций говорят, что этому также поспособствовали меры по стимулированию найма инвалидов, которые Минтруд внедрял в 2021–2022 годах. Для снижения все еще высокой безработицы среди инвалидов, в шесть раз превышающей показатель для всего населения, власти предлагают развивать проекты по «сопровождаемому трудоустройству» с участием региональных служб занятости.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Из утвержденной правительством Концепции по повышению уровня занятости инвалидов в РФ на период до 2030 года следует, что из 11 млн таких граждан в трудоспособном возрасте сейчас находятся 4,2 млн человек. Это в основном лица с инвалидностью второй (40%) и третьей (45%) групп, сохраняющие возможность трудиться при наличии подходящих условий.

В 2015 году уровень занятости среди инвалидов составлял 15,9%, по итогам 2023-го — вырос до 19,8%.

При этом разрыв с уровнем занятости всего населения в трудоспособном возрасте (79,8%) сократился за этот период с 4,8 до 4 раз. Снизился и уровень безработицы в этой группе — с 22,3% до 18,7%. Впрочем, разрыв с уровнем безработицы для населения в целом (в 2023 году он был равен 3,2%) по-прежнему велик — 5,8 раза.

Чаще всего инвалиды заняты на обрабатывающих производствах (13,2% от общего числа работающих в этой группе), в образовании (12,7%), здравоохранении и социальном обеспечении (11,9%), в торговле (11,1%). В этих сферах трудится почти половина всех работающих инвалидов. Возрастная структура работающих инвалидов трудоспособного возраста смещена в сторону старших возрастных групп. Доля лиц с инвалидностью в возрасте старше 45 лет в 2023 году составила более 60%. В том числе в предпенсионном возрасте (мужчины 60–63 лет, женщины 55–58 лет) находятся 17% работающих инвалидов. Доля молодежи (от 18 до 35 лет) — менее 20%.

Как отмечает руководитель направления клиентской эффективности рекрутинговой платформы hh.ru Наталья Данина, на рост занятости среди инвалидов в последние годы мог повлиять «кадровый голод» российских компаний.

По статистике платформы, число вакансий, которые работодатели размещают для людей с ограниченными возможностями, ежегодно растет. «Если в 2019 году их доля составляла 1,5% от численности всех вакансий, то показатель за восемь месяцев этого года — уже 3,2%»,— отмечает эксперт. Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев считает, что важную роль, помимо ситуации на рынке труда, сыграли и дополнительные меры по стимулированию найма инвалидов, которые Минтруд внедрял в 2021–2022 годах.

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Как следует из концепции, правительство ставит своей целью дальнейший рост занятости инвалидов, считая их «потенциальным источником восполнения дефицита рабочей силы на российском рынке труда». Наиболее перспективной с точки трудоустройства группой в документе названы лица с третьей группой инвалидности. Их средний возраст — 48,7 года у мужчин и 43,8 года у женщин. Работу с ними Минтруд предлагает вести с помощью региональных служб занятости — сейчас доля трудоустройства инвалидов, обратившихся в эти центры, составляет 58%, к 2030 году ее предполагается довести до 75%. Должен вырасти и показатель трудоустройства инвалидов—выпускников учебных заведений в течение первого года после окончания учебы с 58% до 60%. Одним из главных механизмов в концепции названо сопровождаемое трудоустройство — оно предполагает помощь соискателю-инвалиду на всех этапах: от подбора вакансии до мониторинга удовлетворенности работой после ее получения.

Анастасия Мануйлова

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