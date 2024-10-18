Даню Чахояна прооперируют в ноябре

11 октября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Волгоград-ТРВ» мы рассказали историю шестилетнего Дани Чахояна из Волгоградской области («Мальчик с другой планеты», Светлана Иванова). У Дани врожденная деформация черепа, в полгода его прооперировали — голова округлилась. Но год назад у него начались тяжелые приступы головной боли, развитие остановилось. Ребенку требуется новая операция на черепе с использованием саморассасывающихся пластин. Но оплатить ее родители Дани не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 710 830 руб.) собрана. Мерри, мама Дани, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниель Чахоян

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Даниель Чахоян

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 11 октября 9937 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Волгоград-ТРВ», «Владимир», «Ока», «Саратов», а также 132 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 18 детям на 28 341 519 руб.