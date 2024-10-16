Минобороны: ветераны СВО с ранениями могут устроиться в военно-социальный центр

Военные, получившие тяжелые ранения в ходе специальной военной операции (СВО), будут привлекаться к работе в военно-социальный центре Минобороны России. Об этом сообщила статс-секретарь—заместитель министра обороны Анна Цивилёва.

«Наши ребята будут устроены не только в военкоматы, как сейчас это есть, зачастую с низким уровнем заработной платы, но мы будем также дополнительно вовлекать в работу военно-социального центра»,— сказала госпожа Цивилёва на заседании рабочей группы Госдумы о создании оптимальных условий для расширения направлений реабилитации участников СВО (цитата по ТАСС).

В центры будут трудоустраивать военных, «получивших ранения и инвалидизацию». Им будут доплачивать «полставки или ставку, четверть ставки».

По словам замминистра, этот военно-социальный центр Минобороны — аналог фонда «Защитники Отечества» для действующих военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров. Центры «будут базироваться на базе фонда "Защитники Отечества", поскольку уже вся инфраструктура создана».

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Леонид Уварчев