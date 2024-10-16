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На границе в Сочи задержали иностранца со свертком героина

На российско-абхазской границе в Сочи задержали иностранного гражданина с подозрительным свертком. В пакете оказался героин, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресечена попытка провоза партии наркотического средства. В ходе пограничного контроля в пункте пропуска "Адлер" у иностранного гражданина 1978 года рождения, следовавшего на выезд из Российской Федерации в Республику Абхазия, был обнаружен и изъят сверток, обмотанный клейкой лентой зеленого цвета с порошкообразным веществом внутри»,— рассказали в ведомстве.

Сверток отправили на экспертизу в Сочи. Оказалось, что иностранец пытался провезти через границу героин в значительном размере.

«Ъ-Сочи» сообщал, что с начала октября через границу с Абхазией провезли более 100 тонн мандаринов. Таможенники проверяют цитрусовые и другую сельскохозяйственную продукцию, импортируемые из соседней республики.

Вячеслав Рыжков

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