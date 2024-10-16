Песков посоветовал Кадырову обратиться в полицию, если ему угрожают убийством

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке покушения на него. Он отметил, что в подобной ситуации любой российский гражданин может обратиться в полицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы не комментируем эту ситуацию. Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры. Иных комментариев здесь быть не может»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Господин Кадыров ранее в октябре заявил в контексте событий вокруг Wildberries, что на него пытались совершить покушение, и обвинил в этом сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Глава Чечни объявил им «кровную месть», если те не докажут, что не пытались его убить. Господин Курбанов заявил, что не участвовал в подготовке покушения. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал поддержку своим депутатам и сенатору.