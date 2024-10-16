Президентские номера в отелях Казани для гостей саммита БРИКС

В Казани всего к саммиту подготовлено 86 объектов размещения, в том числе 58 отелей на 6616 номеров, из которых 21 номер — президентские люксы для глав делегаций.

На реконструкцию и строительство таких номеров отельеры потратили более 1 млрд руб. Свое участие в саммите подтвердили представители 33 стран. Ожидается прибытие глав 24 государств, остальные страны представят вторые лица.