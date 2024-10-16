На маршруте Казань — Нижний Новгород могут появится новые электропоезда

На маршруте Казань — Нижний Новгород могут обновить электропоезда. Об этом сообщил заместитель начальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов.

Ожидается, что в дни проведения саммита БРИКС в Казани электропоезда будут перевозить более 7 тыс. пассажиров. В связи с этим направили 5 новых дополнительных электричек.

«Мы с министерством транспорта рассматриваем вопрос о запуске таких электропоездов на постоянной основе. В первую очередь рассматривается замена на участке Казань — Нижний Новгород. Пока этот вопрос находится на рассмотрении»,— рассказал Александр Черемнов.

Замначальника Горьковской ЖД отметил, что министерство транспорта Татарстана и комитет по транспорту готовы к запуску новых поездов. По его словам, на направлении Казань — Нижний Новгород пока используют 4-вагонные электрички. Вопрос об увеличении вагонов также будет рассмотрен.

Диана Соловьёва