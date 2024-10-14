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Жительница Первоуральска обвиняется в убийстве 13-летней девочки

Жительнице Первоуральска следственным отделом СУ СК по городу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней), сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следствие утверждает, что убийство произошло днем 9 октября в квартире на пр. Космонавтов в Первоуральске. Родители 13-летней девочки ушли на работу, в квартире помимо нее находилась 20-летняя знакомая семьи. У них завязалась ссора, и обвиняемая нанесла девочке ножевые ранения, от которых несовершеннолетняя скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, фигурантка подожгла квартиру.

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, обвиняемую задержали «по горячим следам» в ее квартире. Она не была официально трудоустроена, занималась реализацией косметики. «По имеющимся предварительным данным, девочка проживала в полной благополучной семье, на учёте они не состояли. Мать и отец девочки во время происшествия были на работе»,— сказал полковник Горелых.

Следователи провели осмотр предметов, обыск, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. Суд избрал меру пресечения для обвиняемой в виде заключения под стражу. Расследование находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России. Фигурантке грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Анна Капустина

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