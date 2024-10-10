Мопедист, которому оторвало руку в ДТП, скончался в больнице Сочи
Водитель мопеда скончался в больнице после аварии в Сочи. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе УВД города.
Фото: Telegram-канал ЧП Сочи
ДТП произошло 9 октября вечером на улице Ленина в Адлерском районе курорта. «Мерседес» врезался в мопед и скрылся с места происшествия, однако позднее его задержали.
Водитель двухколесного транспорта получил травматическую ампутацию руки. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. В больнице мопедист скончался.
«Ъ-Сочи» писал, что на Краснополянской трассе произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть транспортных средств, в том числе фургон и экскурсионный автобус. Есть пострадавший.