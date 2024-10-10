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Мопедист, которому оторвало руку в ДТП, скончался в больнице Сочи

Водитель мопеда скончался в больнице после аварии в Сочи. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе УВД города.

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

ДТП произошло 9 октября вечером на улице Ленина в Адлерском районе курорта. «Мерседес» врезался в мопед и скрылся с места происшествия, однако позднее его задержали.

Водитель двухколесного транспорта получил травматическую ампутацию руки. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. В больнице мопедист скончался.

«Ъ-Сочи» писал, что на Краснополянской трассе произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть транспортных средств, в том числе фургон и экскурсионный автобус. Есть пострадавший.

Мария Удовик

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