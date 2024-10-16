Вадим Шипачев доиграл до тысячи

Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев стал вторым игроком, проведшим 1000 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Нападающий вышел на лед во встрече регулярного чемпионата против московского ЦСКА, которая проходит в столице Белоруссии. Рекорд по количеству матчей в лиге принадлежит бывшему защитнику магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» Евгению Бирюкову, который провел 1001 игру.

Вадиму Шипачеву 37 лет. Он является лучшим ассистентом в истории КХЛ, на его счету 634 результативные передачи и 290 голов. По количеству набранных очков форвард занимает второе место и отстает от рекордсмена — Сергея Мозякина — на четыре балла. Ранее он представлял московское «Динамо», петербургский СКА, с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина, череповецкую «Северсталь» и казанский «Ак Барс». В Национальной хоккейной лиге играл за «Вегас Голден Найтс».

В составе сборной России Шипачев завоевал золото Олимпиады 2018 года, а также стал серебряным призером Игр-2022 и чемпионом мира 2014 года.

«РИА Новости»