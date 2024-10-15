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Коммерсантъ FM
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Прилепин, Хабенский и Эрнст вошли в состав президентского Совета по культуре

Президент Владимир Путин обновил состав президентского Совета по культуре и искусству. Согласно указу от 15 октября, в него впервые вошли худрук и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский, писатель Захар Прилепин, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, руководитель «Союзмультфильма» Юлиана Слащева и певец Ильдар Абдразаков.

Секретарем Совета остался помощник президента Владимир Мединский. Пост заместителя председателя сохранил глава «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Из состава Совета были исключены писатели Евгений Водолазкин и Алексей Варламов, режиссер Федор Бондарчук и Сергей Мирошниченко, худрук театра Et Cetera Александр Калягин, ректор Щукинского училища Евгений Князев, ректор ВГИКа Владимир Малышев.

Совет по культуре и искусству был образован в 1996 году. В задачи Совета входит подготовка приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры и искусства, а также проведение экспертизы проектов законов по соответствующему направлению.

Петр Бузлаев

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