Прилепин, Хабенский и Эрнст вошли в состав президентского Совета по культуре

Президент Владимир Путин обновил состав президентского Совета по культуре и искусству. Согласно указу от 15 октября, в него впервые вошли худрук и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский, писатель Захар Прилепин, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, руководитель «Союзмультфильма» Юлиана Слащева и певец Ильдар Абдразаков.

Секретарем Совета остался помощник президента Владимир Мединский. Пост заместителя председателя сохранил глава «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Из состава Совета были исключены писатели Евгений Водолазкин и Алексей Варламов, режиссер Федор Бондарчук и Сергей Мирошниченко, худрук театра Et Cetera Александр Калягин, ректор Щукинского училища Евгений Князев, ректор ВГИКа Владимир Малышев.

Совет по культуре и искусству был образован в 1996 году. В задачи Совета входит подготовка приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры и искусства, а также проведение экспертизы проектов законов по соответствующему направлению.

Петр Бузлаев