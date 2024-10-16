Dogma в пределах МКАД

Региональные застройщики продолжают активно пополнять портфель проектами в Москве. Так, краснодарская Dogma выкупила у ГК ПИК (MOEX: PIKK) в столице две площадки, где суммарно можно построить более 200 тыс. кв. м жилья. На региональных игроков уже приходится почти 40% сделок в городе, что привлекло внимание Минстроя к экспансии в столицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Краснодарская Dogma приобрела две площадки в Москве под строительство жилых комплексов, рассказали “Ъ” в самой компании. Портфель девелопера пополнили 3,5 га в районе Гольяново на востоке города, где можно построить 110 тыс. кв. м жилья, и 2,8 га в Очаково-Матвеевском в западной части столицы с потенциалом строительства 94 тыс. кв. м. На эти проекты Альфа-банк открыл кредитные линии суммарно на 54,7 млрд руб., уточнили в кредитной организации. Продавцом площадок выступила ГК ПИК Сергея Гордеева, уточняет источник “Ъ” на рынке недвижимости. В компании отказались от комментариев.

Две новые площадки в Москве могли обойтись Dogma в 12–13 млрд руб. без учета платы за смену вида разрешенного использования земли, считает партнер Ricci | M&A Петр Виноградов. Выручка от продажи квартир в этих проектах, по оценке директора отдела рынков капитала и инвестиций CORE.XP Андрея Трубачева, достигнет 70 млрд руб.

Dogma входит в топ-5 крупнейших девелоперов по объему текущего строительства, следует из данных информсистемы «Наш.Дом.РФ». Там указано, что сейчас застройщик возводит 1,9 млн кв. м. По собственным данным, портфель реализованных проектов составляет 1,7 млн кв. м. Владелец группы — краснодарский предприниматель Денис Морозов, совладельцами некоторых компаний, входящих в группу, являются также Антон Давиденко и Захар Сирота.

В 2023 году Dogma вышла на рынок Подмосковья, выкупив площадки в Реутово и Пушкино, а этим летом — приобрела площадку с потенциалом строительства 300 тыс. кв. м жилья на юге Москвы у MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко. Этим летом также господин Морозов сообщал о планах провести IPO Dogma в ближайшие два–три года.

Последние годы региональные застройщики становятся все более активны на московском рынке. В первой половине 2024 года доля инвестиций таких девелоперов в покупку площадок под жилье в Москве достигла 39%, подсчитали в NF Group. Это самый высокий показатель за всю историю рынка. К примеру, по итогам прошлого года на региональных застройщиков приходилось 20% всех инвестиций в участки. Однако власти уже с опаской относятся к экспансии застройщиков из других субъектов в Москву. Об этом, в частности, говорит замминистра строительства РФ Никита Стасишин. На Восточном экономическом форуме, прошедшем в этом году, он отмечал, что в ближайшее время контроль за «региональными застройщиками, считающими, что они готовы покорять Москву, будет кратно увеличен и ужесточен».

Иногда региональные девелоперы не очень хорошо понимают московский рынок и выходят с невостребованным продуктом, отмечает основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. К примеру, Seven Suns Development из Санкт-Петербурга не смогла реализовать три проекта в Москве, неоднократно сорвав сроки завершения строительства, и их достройкой занялась Capital Group. Сейчас для региональных девелоперов не лучшее время для выхода на московский рынок: условия предоставления банками бридж-кредитов крайне непривлекательные, что связано с выросшими рисками и сложностью прогнозирования доходной части проектов, считают в департаменте консалтинга сервиса bnMAP.

В то же время, по подсчетам Dataflat.ru, падают продажи жилья в новостройках Москвы: в сентябре 2024 года в старых границах столицы — на 39% год к году, до 273,5 тыс. кв. м. На этом фоне выручка застройщиков сократилась на 30%, до 138,3 млрд руб.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова