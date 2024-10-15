На саммит БРИКС в Казань доставили 5 дополнительных электропоездов

В дни проведения саммита БРИКС в Казани будут курсировать 5 дополнительных электропоездов серии ЭПЗД. Электрички будут двигаться с интервалом до 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

На время саммита БРИКС назначены 176 пригородных рейсов. С 19 по 25 октября электропоезда будут курсировать по маршрутам Вахитово — Аэропорт и Казань — Аэропорт с 06:30 до 22:30.

ЭПЗД — электропоезд переменного тока. Серия поездов выпускается Демиховским машиностроительным заводом с 2016 года. Электрички состоят из 6 вагонов. Внутри поезда есть места для перевозки велосипедов, Wi-Fi, зоны для маломобильных граждан и розетки под каждым трехместным диваном.

Диана Соловьёва