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Коммерсантъ FM
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В Иркутской области мигрантам запретили работать в такси, торговле и образовании

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, в котором прописаны ограничения на виды деятельности для иностранцев, которые работают на основании патентов. С 2025 года им будет запрещено осуществлять некоторые виды пассажирских перевозок, включая работу в такси. Иностранцы также не смогут работать экскурсоводами, заниматься уходом за детьми и трудоустроиться в образовательные учреждения.

Согласно указу, со следующего года иностранные граждане не смогут трудиться в таких секторах, как лесоводство, лекарственное производство, включая медикаменты для животных, а также в оптовой торговле лесоматериалами, табаком и алкогольной продукцией.

Ограничение распространяется на осуществление пассажирских перевозок в городе и за его пределами. Со следующего года иностранцев не допустят к геолого-разведочным и другим видам работ, которые связаны с изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы.

В июне заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области Александр Сверлов сообщил, что по итогам пяти месяцев 2024 года в регион прибыло свыше 38 тыс. иностранных граждан. По этому показателю Приангарье занимает первое место в Сибирском федеральном округе и седьмое — в общероссийском рейтинге (лидерами остаются Москва и Московская область).

Подробнее о спросе на иностранцев на рынке труда — в материале «Ъ» «Нанимай как знаешь».

Александр Андреев

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