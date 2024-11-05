Калийные сговоры

Лавры ОПЕК никак не дают покоя лицам, заинтересованным во влиянии на различные сырьевые рынки. Так, 4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил назначенному главе «Беларуськалия» Андрею Рыбакову обсудить с российскими компаниями снижение производства калийных удобрений на 10–11% для поддержания цен. «Не то что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция и за нее надо платить соответствующие средства»,— цитирует господина Лукашенко агентство «Белта». По словам президента Белоруссии, хотя западные страны блокируют поставки калийных удобрений из республики, на столе у Александра Лукашенко «море запросов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Ольга Мордюшенко

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

У России и Белоруссии есть многолетний опыт влияния на цены на удобрения на мировых рынках. До 2013 года у «Уралкалия» и «Беларуськалия» был совместный трейдинг через Белорусскую калийную компанию (БКК), которая формировала более 40% глобальных поставок этого вида удобрений. БКК традиционно диктовала цены на крупнейших рынках сбыта, первой заключая контракт с потребителями, на которые ориентировались другие поставщики. Но в 2013 году «Уралкалий» разорвал сотрудничество, так как Белоруссия начала экспортировать продукцию в обход БКК.

В моменте разрыв обрушил капитализацию крупнейших производителей калия почти на $19 млрд и котировки этого удобрения. Если в 2013 году цены были на уровне $400 за тонну, то спустя три года — вдвое ниже. Долгое время стоимость калия оставалась относительно низкой во многом из-за конкуренции между Россией и Белоруссией, которая предпочитала демпинговать, чтобы иметь возможность продать большие объемы. После введения санкций в отношении «Беларуськалия» в 2022 году цены взлетели до $1 тыс. за тонну, но затем постепенно опустились по мере восстановления поставок, когда Белоруссия начала отгружать калий через порты РФ. Сейчас цены снова опустились до минимальных значений на фоне увеличения предложения и стабильного спроса.

Реакция российской стороны еще неизвестна, а мнения источников относительно развития ситуации расходятся. При этом они напоминают, что в России давно появился новый крупный экспортер калийных удобрений — «Еврохим» с собственной торговой политикой. И сама Белоруссия еще недавно была намерена наращивать экспорт через Россию, построив собственные порты под Санкт-Петербургом и в Мурманской области. Так что, скорее всего, в ближайшее время на мировом рынке каждый производитель останется «сам за себя», а разговоры о зерновом, калийном или любом другом варианте ОПЕК пока останутся разговорами.

Ольга Мордюшенко