В Кургане заключенные получили новые сроки за участие в запрещенном движении АУЕ

Кетовский районный суд приговорил двоих заключенных к новым срокам лишения свободы за участие в «движении АУЕ» (признано экстремистским и запрещено в РФ) и проведение азартных игр. Об этом сообщает УФСБ России по Курганской области.

Суд установил, что заключенные в колонии проводили азартные игры, вовлекая в них других отбывающих наказание. Так они собирали деньги для пропаганды воровской идеологии. Деятельность заключенных пресекли сотрудники УФСБ и УФСИН России по Курганской области. Кетовский районный суд приговорил их к 10 годам и 10 годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

17 августа 2020 года Верховный суд России признал «движение АУЕ» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. С требованием в Верховный суд обратилась Генпрокуратура. В надзорном ведомстве посчитали, что деятельность сторонников движения представляет угрозу гражданам и государству. Аббревиатура АУЕ расшифровывается как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство».

Виталина Ярховска