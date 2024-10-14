В Югру высадился тюменский десант

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук сформировал новый состав правительства региона. Сохранили должности семь вице-губернаторов, шесть ушли в отставку. Их места заняли выходцы с юга Тюменской области и бывший член Совета федерации от ХМАО Эдуард Исаков. Кадровые перестановки в большей части не коснулись структуры глав департаментов: свои должности сохранили 15 директоров из 18 утвержденных. По мнению экспертов, кадровые изменения в правительстве Югры продолжатся после того как вице-губернаторы войдут в «курс дела».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Руслан Кухарук

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук, избранный 8 сентября губернатором ХМАО, подписал постановления о персональном составе правительства округа и о распределении обязанностей между своими заместителями.

В структуре правительства ХМАО 14 заместителей губернатора, которые курируют восемь региональных служб, 21 департамент, аппарат губернатора, правительства и представительство Югры при правительстве РФ.

Согласно документу, первый вице-губернатор Алексей Забозлаев лишился кураторства над четырьмя департаментами и одной службой. Господин Забозлаев сохранил контроль над департаментом труда и занятости населения и получил в ведение департамент недропользования и природных ресурсов; службу по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений.

Заместитель губернатора Азат Ислаев сохранил полномочия по контролю работы департаментов дорожного хозяйства и транспорта; строительства и архитектуры; службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, однако лишился ведения департамента пространственного развития и архитектуры.

Вице-губернатор Анатолий Уткин сохранил полномочия по контролю работы департамента административного обеспечения. Вместо кураторства над аппаратом губернатора, правительства он получил ведение департамента по управлению государственным имуществом.

Вице-губернаторы Всеволод Кольцов, Сергей Афанасьев, Вера Дюдина и Павел Ципорин переназначены на свои должности.

Заместители Руслана Кухарука из старого состава правительства контролируют работу двух служб и девяти департаментов. До избрания господина Кухарука они отвечали за деятельность трех служб, 14 департаментов, аппарата губернатора, правительства ХМАО.

В отставку ушли первый заместитель главы региона Алексей Шипилов, вице-губернаторы Алексей Золотухин, Владислав Нигматулин, Елена Шумакова, Ольга Литова и Сергей Черняев. Александр Тиртока оставил должность до утверждения нового состава правительства в июне 2024 года. До избрания Руслана Кухарука вице-губернаторы отвечали за работу представительства округа при правительстве РФ, деятельность пяти служб и десяти департаментов.

Заместителей губернатора, ушедших в отставку, сменили выходы из Тюменской области. В их ведение перешли пять служб, семь департаментов, аппарат губернатора, правительства ХМАО и представительство Югры при правительстве РФ. В частности, полномочиями по контролю за ними наделены бывшие вице-мэры Тюмени Ирина Чудова, Владимир Кильтау, Андрей Пилипчук, бывший директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер и экс-заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Наталья Огородникова. Заместитель губернатора Эдуард Исаков, ранее занимавший должность члена Совета федерации от ХМАО, будет отвечать за координацию действий власти по вопросам специальной военной операции.

Должность первого заместителя главы ХМАО, которую занимал Алексей Шипилов, осталась вакантной. За ней сохранили полномочия по контролю работы департаментов внутренней политики; региональной безопасности; молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей, однако исключили из ее ведения департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции.

Значительные изменения не коснулись структуры глав департаментов ХМАО. Из 18 назначенных директоров новыми стали трое. В частности, экс-советник губернатора ХМАО Кирилл Харитонов возглавил департамент внутренней политики, бывший депутат думы Тюмени от «Единой России» Антон Терехин назначен директором департамента социального развития, экс-глава управления государственной экспертизы проектной документации Тюменской области Александр Фролов получил должность директора департамента строительства и архитектуры — главного архитектора Югры.

В работе властей ХМАО не последует серьезных проседаний после обновления состава правительства, считает политолог Александр Безделов. С этим эксперт не исключил, что вакантная должность первого вице-губернатора может вызвать затруднения в работе Руслана Кухарука. «Катастрофы не будет, однако отсутствие заместителя по внутренней политике будет мешать губернатору-хозяйственнику концентрироваться на вопросах экономики и социальной политики»,— пояснил господин Безделов.

Политолог отметил, что Руслан Кухарук возложил кадровые решения в отношении глав департаментов на своих заместителей. «Когда кураторы блоков войдут в курс дела, они примут решение о соответствии требованиям тех или иных кадров и будут рекомендовать, оставить их или нет»,— добавил он.

Глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что чиновники из Тюмени «глубоко погружены в югорский политический контекст».

«Элита большой Тюменской области интегрирована, кадры регулярно перетекают между округами и областью. Сам Руслан Кухарук выходец из Югры, команда Сергея Собянина это югорцы, которые взяли власть в Тюменской области, поэтому повестка общая»,— пояснил он.



Господин Минченко добавил, что отсутствие первого заместителя губернатора, отвечающего за внутреннюю политику, не повлияет на подготовку ХМАО к электоральным процессам. «С Русланом Кухаруком пришли сильные специалисты, тот же директор департамента внутренней политики Кирилл Харитонов, который прошел обучение в системе администрации президента, человек, которого готовили на эту позицию из кадрового резерва»,— указал эксперт.

Василий Алексеев