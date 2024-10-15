В Госдуме не одобрили идею считать иностранное гражданство отягчающим обстоятельством

Комитет Госдумы по госстроительству назвал не соответствующим Конституции РФ и парламентскому регламенту законопроект, предлагающий считать иностранное гражданство отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Проект поправок к ч. 1 ст. 63 УК РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание») в Госдуму в октябре 2024 года внес внефракционный депутат Евгений Марченко (см. “Ъ” от 8 октября). Он предлагал считать отягчающим обстоятельством совершение преступления «лицом, имеющим иностранное гражданство, или лицом без гражданства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Евгений Марченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Евгений Марченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В парламентском комитете по госстроительству решили вернуть законопроект депутату, сославшись на нарушение ст. 104 Конституции РФ. В ней говорится о том, кто может выступать субъектом законодательной инициативы, а также о том, что документы, в которых затрагиваются расходы федерального бюджета, можно вносить в Госдуму только с заключением правительства РФ. Об этом же упоминается в ст. 105 регламента Госдумы, на который ссылается в заключении на законопроект глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Отметим, сейчас в ч. 1 ст. 63 УК РФ содержится перечень из двух десятков отягчающих обстоятельств, включая рецидив, преступления из мести, с оружием в руках или в полицейской униформе. Добавление в этот список иностранного гражданства, по мнению Евгения Марченко, стало бы «действенным превентивным механизмом» и поспособствовало бы «более ответственному поведению» иностранцев в РФ. В частности, депутат ссылался на статистику СКР, говорящую о росте на 55% числа преступлений экстремистского характера, совершенных мигрантами в первом полугодии 2024 года.

Александр Воронов