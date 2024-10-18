Нобелевская премия мимо

22 октября 1964 года писатель и философ Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии по литературе. В заявлении «Почему я отказался от премии», которое он передал прессе, писатель выделил несколько причин своего отказа, но все они сводились к одному — он хотел оставаться свободным. К 60-летию непростого выбора между свободой и Нобелевской премией рассказываем, почему еще можно отказаться от премии.

Текст: Ульяна Волохова

Потому что верен своему слову

Жюльен Грак и Гонкуровская премия

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Фото: Keystone-France / Gamma-Rapho / Getty Images Жюльен Грак, 1951

Фото: Keystone-France / Gamma-Rapho / Getty Images

В январе 1950 года тогда еще малоизвестный французский писатель Жюльен Грак опубликовал памфлет «Литература для желудка», в котором обличал послевоенную литературную систему, и в частности премии. Они, по мнению Грака, превращали писателей в каких-то чиновников и служили не поощрением и признанием заслуг и достижений, а карьерным лифтом, открывающим дорогу к новым премиям и большим тиражам. Участвовать в этом он считал ниже своего достоинства. Спустя почти два года, 3 декабря 1951 года, жюри Гонкуровской премии — самой престижной во Франции литературной награды — объявило, что присудило премию роману Грака «Берег Сирта». Грак, однако, остался верен заявленным принципам и от награды отказался: «Я уже высказывал свое принципиальное мнение против премий. Да, в этом жюри много достойных голосов и отвергнуть их невыносимая грубость для любого писателя. Но я не могу поступить иначе».

Потому что не любишь деньги

Лев Толстой и Нобелевская премия

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Фото: РИА Новости Лев Толстой, 1908

Фото: РИА Новости

История отношений Толстого и Нобелевской премии началась в 1901 году. В тот год ее вручали в первый раз, получил премию французский поэт Сюлли-Прюдом. Тот факт, что комитет проигнорировал 73-летнего Толстого, вызвал критику среди шведских интеллектуалов: 42 писателя, художника и критика (в том числе Стриндберг и Лагерлёф) опубликовали открытое письмо к Толстому, в котором выразили свое уважение и извинились, что комитет премии оставил его кандидатуру без внимания. Толстой направил им ответ, в котором сообщал, что он, напротив, счастлив, что не был награжден: «Это избавило меня от большого затруднения — распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло». Несмотря на такой ответ, в течение следующих пяти лет Толстого исправно вносили в списки претендентов, но премии так и не дали. В 1906 году слухи, что премия наконец точно будет присуждена Толстому, набрали такую силу, что писатель решил вмешаться в этот процесс. 25 сентября он написал письмо своему переводчику на финский язык писателю Арвиду Ярнефельту с просьбой решить проблему через своих знакомых в Шведской академии наук: «Если у вас есть <...> какие-либо связи в Швеции, постарайтесь сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии. Конечно, я бы сам мог <...> но мне неудобно вперед отказываться от того, чего, может быть, они и не думают назначать мне». В оставшиеся четыре года жизни писателя его имя больше не появлялось в списках кандидатов на премию — была ли это заслуга Ярнефельта, неизвестно.

Потому что не понимаешь критериев

Синклер Льюис и Пулитцеровская премия

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Фото: Chicago Sun-Times / Chicago Daily News collection / Chicago History Museum / Getty Images Синклер Льюис, 1922

Фото: Chicago Sun-Times / Chicago Daily News collection / Chicago History Museum / Getty Images

Впервые имя Синклера Льюиса появилось в списках претендентов на Пулитцеровскую премию в 1921 году. Тогда жюри рассматривало возможность наградить его за роман «Главная улица», но, посовещавшись, решило, что обличение лицемерия и патриархальности американской провинции не совсем соответствует критериям премии, которая, согласно предписаниям Джозефа Пулитцера, вручается за роман, «наилучшим образом описывающий здоровую атмосферу американского общества». По этой же причине в 1922 году был отклонен и роман Льюиса «Бэббит», зато следующий — «Эроусмит» — наконец-то показался жюри достойным премии. История провинциального врача, открывшего бактериофаг против бубонной чумы, вполне соответствовала духу премии, и в 1926 году роман был выбран победителем. В этот раз, однако, отказался сам Льюис. В письме Пулитцеровскому комитету он так объяснял свое решение: «Условия премии таковы, что оценка романов производится не по их реальным литературным достоинствам, а по каким-то представлениям о "хорошей форме", которые распространены в данный момент».

Потому что решил поделиться своим голосом

Марлон Брандо и «Оскар»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сашин Литтлфезер (справа) на церемонии вручения премии «Оскар», 1973

Фото: Getty Images Сашин Литтлфезер (справа) на церемонии вручения премии «Оскар», 1973

Фото: Getty Images

27 марта 1973 года в Музыкальном центре Лос-Анджелеса проходила 45-я церемония вручения наград премии «Оскар». Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» был объявлен Марлон Брандо за роль Вито Корлеоне в «Крестном отце». Однако вместо знаменитого актера на сцену поднялась борец за права коренного населения Америки Сашин Литтлфезер и объявила, что актер попросил ее отказаться от его имени от награды. Своим отказом Марлон Брандо выражал протест против стереотипного изображения коренных американцев в кино и на телевидении и призывал обратить внимание на их борьбу за самоуправление в резервации Вундед-Ни, которая переросла в вооруженный конфликт между индейцами лакота и силами американского правительства.

Потому что победил не в той категории

Борис Эльдагсен и Sony World Photography Award

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Эльдагсен. «The Electrician», 2023

Фото: Boris Eldagsen Борис Эльдагсен. «The Electrician», 2023

Фото: Boris Eldagsen

В 2023 году победителем премии Sony World Photography Award в категории «Открытие: лучшая креативная работа» была признана фотография немецкого художника Бориса Эльдагсена «The Electrician». Члены жюри посчитали снимок «захватывающим» и «напоминающим визуальный язык семейных фотографий 1940-х годов». Однако когда результаты были оглашены, Эльдагсен сообщил прессе и комитету жюри, что фотография на самом деле была сделана не им, а искусственным интеллектом в генераторе изображений DALL-E 2 и является частью его художественного проекта «Псевдомнезия: фейковые воспоминания», для которого он генерировал изображения, похожие на старые фотографии. От премии Эльдагсен посчитал нужным отказаться: «Выбрав мой снимок, вы создали исторический момент. Но я не приму премии. Изображения, полученные с помощью искусственного интеллекта, и настоящие фотографии не могут конкурировать друг с другом. Это разные сущности».

Потому что ты из другого профсоюза

Дадли Николс и «Оскар»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дадли Николс, 1950-е

Фото: John Springer Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images Дадли Николс, 1950-е

Фото: John Springer Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images

В 1935 году в США был принят национальный закон о трудовых отношениях, гарантирующий право наемных рабочих объединяться в профсоюзы, защищать через них свои права и вести коллективные переговоры с работодателем. Далеко не все компании были довольны этим законом, многие пытались разными способами избежать сотрудничества с профсоюзами — в их числе и голливудские киностудии, которые отказывались сотрудничать с Гильдией сценаристов и предлагали авторам сценариев вступать в подконтрольную им профсоюзную организацию Screen Playwrights. 5 марта 1936 года, в самый разгар конфликта между Гильдией сценаристов и голливудскими кинокомпаниями, состоялась 8-я церемония вручения премии «Оскар». Награда за лучший адаптированный сценарий была присуждена Дадли Николсу за фильм «Информатор». Николс был не просто членом Гильдии сценаристов, но и одним из ее основателей, поэтому получать награду он отказался: «Принять награду значило бы отвернуться от тысячи членов моей Гильдии».

Потому что сменил имидж

Джон Леннон и орден Британской империи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран The Beatles, 1965

Фото: Fox Photos / Getty Images The Beatles, 1965

Фото: Fox Photos / Getty Images

В 1965 году все четверо участников группы The Beatles получили от королевы Елизаветы II ордена кавалеров Британской империи. Примерно в это же время Джон Леннон начал интересоваться политическим и социальными вопросами, снялся в пацифистском фильме «Как я выиграл войну» (1966), в марте 1969 года вместе со своей женой Йоко Оно провел акцию «В постели за мир», призывая остановить войну во Вьетнаме, а затем выпустил песню «Give Peace A Chance», тут же ставшую гимном пацифистского движения. Отстаивать антиимпериалистические и антивоенные взгляды и оставаться кавалером Британской империи было невозможно, и в ноябре Леннон отправил свой орден обратно в Букингемский дворец, приложив к нему письмо с объяснениями: «Я возвращаю этот орден в знак протеста против участия Великобритании в конфликте между Нигерией и Биафрой, против нашей поддержки Америки во Вьетнаме и против падения рейтингов песни "Cold Turkey"».

Потому что премии унижают искусство

Уильям Сароян и Пулитцеровская премия

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уильям Сароян, 1960

Фото: Keystone / Getty Images Уильям Сароян, 1960

Фото: Keystone / Getty Images

Уильям Сароян стал звездой американской литературы сразу после дебюта. Первая же его книга «Отважный молодой человек на летающей трапеции» (1934) стала бестселлером, его первую пьесу «В горах мое сердце» (1939) с успехом играли на Бродвее, как, собственно, и вторую — «Время твоей жизни» (1939). Первая литературная награда у Сарояна появилась в 1939 году — тогда пьесу «Время твоей жизни» отметило своей премией Сообщество театральных критиков Нью-Йорка. Сароян принял награду от критиков, но когда на следующий год за ту же пьесу премию присудил ему Пулитцеровский комитет, он категорически отказался ее брать: «Я не верю в премии и награды в области искусства и всегда был против материального и казенного покровительства искусству со стороны правительства, организаций или частных лиц, поскольку оно, как я считаю, портит и позорит сами основы искусства».

Потому что премии врут

Ле Дык Тхо и Нобелевская премия

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ле Дык Тхо, 1972

Фото: Getty Images Ле Дык Тхо, 1972

Фото: Getty Images

27 января 1973 года в Париже было подписано Соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Прокоммунистические силы Северного Вьетнама на переговорах, длившихся почти пять лет, представлял дипломат Ле Дык Тхо, а американские позиции отстаивал советник по национальной безопасности президента Никсона Генри Киссинджер. Переговоры длились без малого пять лет и были выматывающими для обеих сторон, а их завершение потребовало от всех гибкости и компромиссов. По соглашению США должны были полностью вывести свои войска из страны, ликвидировать в ней свои военные базы и технику и оставить вьетнамцам полную свободу в политическом самоопределении. Однако, несмотря на подписанное соглашение, США продолжили поддерживать Южный Вьетнам финансово и вооружением. В ноябре 1973 года Нобелевский комитет отметил старания в прекращении войны Ле Дык Тхо и Киссинджера Премией мира. Киссинджер премию принял, а Тхо отказался: «США и Сайгон продолжают грубо нарушать ключевые положения нашего соглашения. Сайгон, поддерживаемый и поощряемый Америкой, продолжает вести войну. В Южном Вьетнаме мир еще не установлен. В этих условиях я не могу принять премию. Но рассмотрю эту возможность после того, как оружие замолчит и установится настоящий мир».

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