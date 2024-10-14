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«Другвокруг» наговорил лишнего

Суд на Урале начал рассматривать дело об оскорблении российских солдат на стриме

Центральный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Артема Оморьяна, обвиняемого в оправдании терроризма. По версии следствия, на прямом эфире в социальной сети для знакомств «Другвокруг» он оскорблял российских солдат, погибших во время специальной военной операции. Он заявлял, что отрывал у них шевроны. Следствие установило, что подсудимый поддерживал идеологию украинского батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Вину подсудимый признал частично.

Центральный окружной военный суд

Центральный окружной военный суд

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент, который лег в основу судебных разбирательств, произошел ночью 6 января. По версии следствия, ранее судимый за кражи и грабежи охранник Артем Оморьян провел стрим в социальной сети для знакомств «Другвокруг», на котором заявил, что якобы в поддержку Украины срывал шевроны с российских военных, погибших на специальной военной операции. Сам он в боевых действиях не участвовал.

После таких заявлений к нему домой пришли участники объединения «Русская община» и потребовали объяснить, с какой целью он оскорблял российских военных. Артем Оморьян сказал, что «уже извинился» и что его «неправильно поняли». Тогда участники объединения заявили, что он «ответит по закону».

Впоследствии Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Артема Оморьяна на 10 суток по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Затем ему было предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма(ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), а дело передано в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.

В понедельник, 14 октября, суд начал рассматривать его дело по существу. «Он осуществил высказывание, которое, согласно заключению эксперта Министерства юстиций РФ, содержит совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания деятельности украинского военизированного националистического объединения "Азов", которое признано террористической организацией»,— рассказал гособвинитель во время заседания.

Артем Оморьян признал вину частично.

«Такое высказывание имело место быть, но я не считаю, что оправдывал какую-то террористическую группировку. Я сам не знал, что это такое, я никак не связан с этими людьми. Это все случилось в состоянии алкогольного опьянения. Подписчики специально спровоцировали меня, я никакого отношения к стороне Украины не имел никогда»,— рассказал он.

Во время исследования доказательств стало известно, что рапорт в ФСБ на Артема Оморьяна написали журналисты «Крик ТВ».

Сам он выступил против того, чтобы журналисты снимали его во время судебного процесса, и просил суд запретить ведение съемки. Прокурор против фотофиксации не возражал, и суд разрешил СМИ вести съемку.

Его адвокат по назначению Сергей Мурзин подчеркнул, что во время стрима зрители писали о том, что его доверитель «поймал белку», что «в народе означает белую горячку».

По его мнению, Артем Оморьян допустил подобные высказывания в связи с его состоянием.

Мария Шараева

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