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Коммерсантъ FM
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Почему мужчинам платят больше, чем женщинам

Российские выпускницы вузов выбирают стабильность

Несмотря на одинаковое образование и начальные условия, разница в стартовых зарплатах между мужчинами и женщинами достигает 22%. Это связано одновременно с тем, что выпускницы учатся на менее доходных специальностях, и с тем, что идут работать в сектора с меньшими заработками, поскольку ищут более стабильные и безопасные условия труда.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Исследование НИУ ВШЭ охватило более 400 тыс. молодых специалистов. Его основой стала всероссийская база «Мониторинг трудоустройства выпускников», которая содержит характеристики полученного образования и информацию о дальнейшем трудоустройстве выпускников вузов. В фокусе внимания находятся выпускники 2021 года и их карьерные результаты, измеренные в 2022 году. Авторы подчеркивают, что это не опросные, а административные данные, охватывающие всех выпускников в стране.

Ученые выяснили, что женщины с теми же образовательными характеристиками через полтора года после выпуска из вуза зарабатывают на 22% меньше, чем их коллеги-мужчины. «Это связано не с их способностями, а с системными факторами»,— отмечает Наталья Емелина, один из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории исследований рынка труда факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

Один из таких системных факторов — это то, что многие девушки по-прежнему выбирают преимущественно «женские» специальности — гуманитарные и социальные науки, педагогику и медицину, где зарплаты традиционно ниже, чем в технических или ИТ-специальностях, которые преобладают среди выбранных мужчинами.

Так, более 50% выпускников-мужчин учатся на инженерных и технических специальностях, в то время как почти половина женщин предпочитают изучать экономику, право и социальные науки. Сразу после окончания вуза выпускники этих направлений получают зарплаты в среднем на 30% ниже, чем их коллеги с технических направлений.

«Хотя в последние годы все больше женщин выбирает технологичные специальности, значительная часть все еще отдает предпочтение направлениям с более низкими зарплатами. Это влияет на их дальнейшее трудоустройство и уровень доходов»,— комментирует одна из авторов статьи, младший научный сотрудник лаборатории исследований рынка труда факультета экономических наук Ксения Рожкова.

Такая образовательная сегрегация определяет треть объясненного разрыва в заработных платах. Более важную роль играют характеристики рабочего места: отрасль, сфера деятельности и размер компании. Выпускники-мужчины чаще устраиваются в высокооплачиваемые отрасли, такие как добыча полезных ископаемых и ИТ, где зарплаты в 2022 году превышали 80 тыс. руб. в месяц. Женщины, напротив, сосредотачиваются на менее доходных секторах — образовании, здравоохранении и административных структурах, где зарплаты редко превышают 50 тыс. руб.

Еще один интересный вывод касается роли академических достижений. Женщины чаще, чем мужчины, оканчивают университет с красным дипломом, что свидетельствует о высоком уровне подготовки. Однако это не всегда приносит им ощутимые бонусы. Хотя красный диплом увеличивает шансы на трудоустройство, он не гарантирует женщинам таких же высоких зарплат, как у мужчин.

Причины этого разрыва могут быть связаны с ненаблюдаемыми факторами, такими как различия в рабочем времени, перерывах в карьере из-за семейных обязательств, а также с возможной дискриминацией со стороны работодателей.

В другой своей статье авторы дают еще более детальную картину, впервые оценивая динамику гендерного неравенства на ранних этапах карьеры на данных выпускников 2018 года. Несмотря на отсутствие семейных обязательств и значимых различий в опыте работы у мужчин и женщин, гендерный разрыв в заработных платах составляет 14% уже в первые шесть месяцев на рынке труда. В течение четырех лет он увеличивается почти вдвое. При этом если сразу после выпуска совокупно 85% разрыва можно объяснить объективными различиями в характеристиках образования и работы, то спустя несколько лет подавляющая часть разрыва остается необъясненной. Самый большой разрыв — среди самых высокооплачиваемых специалистов, что означает раннее формирование «стеклянного потолка» на российском рынке труда.

«Стремительный рост разрыва в заработных платах выпускников на старте говорит об ограниченных возможностях образовательной политики для выравнивания гендерного неравенства на рынке труда. Надежды на то, что разрыв в зарплатах можно минимизировать только путем выравнивания образовательной сегрегации, не оправдываются»,— рассказывает один из авторов исследования, заведующий лабораторий исследований рынка труда факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Рощин.

Подготовлено пресс-службой НИУ ВШЭ
Использованы материалы статьи.

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