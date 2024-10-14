О важности институтов для процветания наций

Шведская королевская академия наук объявила лауреатов премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Награду получат американские ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон за исследования того, как формируются общественные институты и как они влияют на процветание наций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На экране — Дарон Аджемоглу (слева), Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон (справа)

Фото: Tom Little, Reuters На экране — Дарон Аджемоглу (слева), Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон (справа)

Фото: Tom Little, Reuters

Академия объясняет, что Аджемоглу, Джонсон и Робинсон нашли новые и убедительные доказательства одного из популярных объяснений значительной разницы между нациями в доходах и процветании — функционирование институтов общества.

Премия по экономике не была включена в завещание Альфреда Нобеля, согласно которому действует вся система наиболее престижных научных и общественных премий мира. Она учреждена в 1968 году в честь 300-летия Банка Швеции и быстро заслужила такой же престиж и значение, как и Нобелевские премии — по медицине и физиологии, физике, химии, литературе и премия мира.

По традиции, премия по экономике завершает Нобелевскую неделю. Вручать премии будут 10 декабря в Стокгольме.

В этом году Нобелевский комитет отметил не просто тематику фундаментальных факторов развития, но и конкретную группу соавторов. Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон — авторы самой цитируемой статьи по экономике из опубликованных в XXI веке — «Колониальные истоки сравнительного развития», а также в разных комбинациях еще почти сотни статей и нескольких книг. Сама по себе идея фундаментальной важности институтов — обычаев и социальных норм, контрактов, прав собственности и политических систем — для долгосрочного экономического развития не нова, достаточно вспомнить работы Дугласа Норта и других великих ученых старшего поколения.

Но лауреаты-2024 сделали исследования институтов центральной темой для всей экономической науки и тем самым изменили взгляд всего научного сообщества на природу процветания.

В десятках теоретических работ Аджемоглу с соавторами не просто операционализировали институциональные ограничения, но и строго объяснили феномен устойчивых неэффективных институтов, тормозящих производительную деятельность. Это объяснение базируется на фундаментальной связи между экономическими институтами и политической властью: элиты могут быть заинтересованы в неэффективной экономической политике, если она помогает сохранить им потоки ренты.

Аджемоглу с соавторами не ограничиваются историческими нарративами о колониальной и средневековой истории, с которыми многие читатели знакомы по бестселлеру «Почему одни страны бедные, а другие — богатые». С данными в руках они обобщают закономерности институциональных изменений — экономических и политических реформ.

Эта их работа еще не закончена, но и Аджемоглу с коллегами не сбавляют темпа — их производительность уже давно источник для мемов среди экономистов.

После сегодняшнего решения Нобелевского комитета мемов, видимо, станет еще больше.

Владимир Иванов, директор бакалавриата экономического факультета МГУ, старший преподаватель, сотрудник кафедры институциональной экономики экономического факультета МГУ