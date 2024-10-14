Астраханский суд рассмотрит дело мигранта, отравившего метадоном более 30 людей

Астраханское следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении 20-летнего гражданина Киргизии. По данным силового ведомства, мужчину обвиняют в распространении наркотиков в крупном размере в составе преступной группы, а также в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ и причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (п.п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Установлено, что иностранец через интернет приобрел наркотические вещества с целью нелегального сбыта. Ранее в полиции упоминалось, что при организации закладок на территории Астрахани мужчина перепутал мефедрон с метадоном. Данная ошибка привела к тяжелому отравлению метадоном 27 человек, которые в итоге были госпитализированы в токсикологическое отделение. Кроме того, с 8 по 11 мая 2024 года в разных местах, в том числе в автомобиле, были найдены тела 10 местных жителей, которые скончались от передозировки указанным веществом.

Ход расследования уголовного дела находился на особом контроле начальника СУ СКР по региону генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова. В настоящее время следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры направлено на рассмотрение в суд.

Нина Шевченко