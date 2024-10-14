На саммит БРИКС в Казани изменят 7 автобусных маршрутов, еще 2 закроют
На время проведения саммита БРИКС в Казани с 22 до 24 октября изменится схема движения 7 автобусных маршрутов. Еще по двум маршрутам перестанет ходить общественный транспорт. Об этом сообщил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.
Автобусные маршруты № 10, 10а, 30, 35, 35а будут следовать по ул. Вишневского, Назарбаева, не заезжая в центр Казани до площади Вахитова. После этого они поедут по своим схемам движения. Автобусные маршруты 22 и 89 будут курсировать не по Ленинской дамбе, а через ул. Волгоградская, ул. Короленко и по пр. Ямашева с поворотом на ул. Адоратского и мост Миллениум.
Транспорт по автобусным маршрутам № 29, 47,90 и троллейбусному маршруту №8 будет курсировать по сокращенным путям. Маршруты автобусов № 28 и 28а. Пассажирам, которые пользуются закрытыми схемами автобусов, предложат воспользоваться автобусом №35, чтобы добраться из Ново-Савиновского района до ул. Вишневского. Чтобы доехать обратно, можно сесть на автобус №43.
Будут закрыты 4 троллейбусных маршрута: № 2, 3, 5 и 7. Пассажирам общественного транспорта советуют пользоваться автобусами и трамваями с пересадками. В центр города граждане смогут добраться на метро. Оно будет работать с интервалом в 6 минут в часы пик.