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Коммерсантъ FM
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Минсельхоз готовит почву

Сельхозземли покажут инвесторам во всем плодородии

Минсельхоз планирует создать единую федеральную почвенную карту земель сельхозназначения — пункт об этом предложено вписать в госпрограмму «Земля», действующую с 2022 года. Предполагается положить дополнительный слой данных на единую карту-схему таких земель, которую министерство формирует в последние годы. Сейчас она больше ориентирована на количественные, а не качественные характеристики. По расчетам ведомства, данные о плодородии будут интересны инвесторам и создадут спрос на неиспользуемые сельхозугодья. Пока эффективность вовлечения земель в оборот невысока: при планах к 2030 году вернуть АПК на 13 млн га неиспользуемых земель к концу 2024 года, по оценкам самого Минсельхоза, их площадь составит лишь 2 млн га.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Минсельхоз опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства о внесении изменений в госпрограмму эффективного вовлечения в оборот сельхозземель (госпрограмма «Земля», запущена в 2022 году).

Заметным новшеством в документе выглядит удлинение перечня мероприятий госпрограммы: в нее предложено включить формирование единой федеральной почвенной карты земель сельскохозяйственного назначения

Подробностей о том, что карта будет представлять собой содержательно, в пояснительной записке к проекту постановления не приводится — известно только, что контуры почвенной карты будут заданы существующей единой федеральной картой-схемой земель сельхозназначения, в которой содержатся сведения о количественных характеристиках и границах таких земель. Сейчас эти данные, отметим, собраны для 36 субъектов РФ, завершить работу власти рассчитывают к концу 2025 года.

Сама по себе задача по оценке плодородия неиспользуемых земель в госпрограмме «Земля» уже есть — она предполагает «сбор и обобщение результатов агрохимического, эколого-токсикологического и почвенного обследований». «В настоящий момент принятие решения о вовлечении в оборот земель сельскохозяйственного назначения уже осуществляется с учетом информации на основе проведенной оценки состояния плодородия неиспользуемой пашни»,— сообщили “Ъ” в Минсельхозе.

Однако подробные сведения о плодородии в единую систему фактически не погружены — и создание надстройки к карте-схеме в виде почвенной карты ориентировано на ускорение вовлечения земель в сельхозоборот.

Детальная информация о количественных и качественных характеристиках позволит готовить пакетные предложения для инвесторов с описанием того, как конкретно можно использовать тот или иной участок (в том числе какие культуры на нем могут выращиваться). Во время обсуждений промежуточных итогов госпрограммы и ее будущего создание таких предложений для бизнеса оценивалось властями как одна из возможностей разгона интенсивности возвращения брошенных участков в агропроизводство.

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Сейчас активность этого процесса невысока: как заявляла на сентябрьской коллегии Минсельхоза его глава Оксана Лут, за 2022–2023 годы было вовлечено 950 тыс. га, к концу 2024-го показатель достигнет 2 млн га. При этом ориентир госпрограммы к 2030 году — 13 млн га. Одной из причин медленной реализации программы может быть ее недофинансирование: в комитете Госдумы по аграрным вопросам ранее сообщали, что:

  • в 2022 году на «Землю» было выделено 23,8 млрд руб. (при заложенных в паспорте проекта 40,5 млрд руб.),
  • в 2023-м — 34,5 млрд руб. (43,5 млрд руб.),
  • в 2024-м — 40,6 млрд руб. (58,6 млрд руб.).

Кристина Боровикова

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