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Коммерсантъ FM
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Активы повторной разморозки

На очередном этапе обмена иностранные инвесторы выкупили бумаг на 2,54 млрд рублей

«Инвестпалата» рассказала, что в рамках второго этапа обмена активов с нерезидентами были выкуплены активы на 2,54 млрд руб. Участники рынка отмечают, что заявок было существенно меньше, чем при первом, августовском обмене: риск для инвесторов состоял в том, что часть сделок могла быть не одобрена. Дальнейшие перспективы обмена пока не определены.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Организатор обмена активами брокерская компания «Инвестиционная палата» подвела итоги второго этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг. В его рамках нерезиденты выкупили активы на 2,54 млрд руб. По итогам первого этапа иностранным инвесторам продали активы на 8,1 млрд руб.

Всего российские инвесторы предъявили к выкупу заблокированные бумаги на общую сумму 35,3 млрд руб.

В «Инвестпалате» пояснили, что часть заявок, поступивших от нерезидентов в ходе второго этапа выкупа, не были оплачены в установленный срок и в результате организатор торгов был вынужден отклонить их.

Обмен активами проводится в рамках президентского указа от 8 ноября 2023 года. Российские инвесторы — физические лица, клиенты брокерских и управляющих компаний, получили возможность продать замороженные иностранные активы на сумму 100 тыс. руб. Первый этап прошел в августе (см. “Ъ” от 12 августа).

Среди особенностей второго раунда выкупа можно отметить, что было исполнено существенно меньше заявок, отметили в пресс-службе «Финама». Впрочем, сам факт того, что выкуп состоялся, хоть и частично, безусловно, позитивный момент, считают там.

Как прошел первый этап обмена замороженными активами

УК «Альфа-Капитал» получила необходимые данные от организатора выкупа и рассчитывает начать распределение выплат по клиентам на следующей неделе, рассказали там. В рамках второго обмена по выкупу заблокированных активов УК «Альфа-Капитал» получила по стратегии доверительного управления (ДУ) 10,6 млн (это 4,5% от оставшихся после первого выкупа, суммарно 19% в рамках обоих раундов), в рамках ПИФ — 67,9 млн. В УК «Первая» всего по паевым фондам и стратегиям ДУ были реализованы в рамках второго этапа торгов активы 77 тыс. клиентов на сумму около 270 млн руб. Еще в одной УК рассказали о том, что им удовлетворили около 10% от оставшихся неудовлетворенными после первого этапа заявок.

В «Газпромбанк Инвестициях» сообщили, что в результате второго этапа было выкуплено 52% от общего числа оставшихся заявок. Из них: 91% — частично, 9% — полностью. «Клиенты увидят деньги в понедельник, 14 октября»,— добавили там.

Расчеты происходят оперативно и клиенты получат свои средства максимум в течение пяти рабочих дней после окончания расчетов, отметил партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Второй этап обмена активами, по его словам, имел следующие особенности: в рамках него не предполагалась подача заявок от продавцов-резидентов (российских частных инвесторов) — они не могли подавать заявки на продажу бумаг, но при этом могли снять ранее поданные неисполненные заявки, оферты на выкуп принимались от иностранцев; средняя стоимость лота составляла 135,4 млн руб., а единая для всех лотов стартовая ставка — 142,2 млн руб., коэффициент выкупа, определенный организатором обмена, составлял 1,05.

Дедлайн для приема заявок от нерезидентов в рамках второго раунда обмена сдвигался три раза, заметил господин Шатов. Изначально была установлена дата 20 сентября, далее 27 сентября, потом 4 октября и, наконец, 11 октября. «Риск состоял в том, что часть сделок в конечном счете могла быть не одобрена»,— добавил он.

Перспективы обмена замороженными активами в дальнейшем представляются оптимистичными, считает господин Шатов. Впрочем, о дальнейшем обмене на данный момент ничего не известно, отметили в «Финаме».

В самой «Инвестпалате» отметили, что организатор торгов рассматривает возможность нового выкупа иностранных ценных бумаг. «Его проведение потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД, а также получения нового разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации»,— добавили там.

Ксения Куликова

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