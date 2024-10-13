Франция начала с бен Ладена

Одним из иммигрантов во Франции станет меньше. МВД сообщило о том, что 43-летнему Омару бен Ладену, сыну Осамы бен Ладена, запрещено проживание в стране. Находящийся сейчас за границей, он не сможет вернуться в Нормандию, где прожил последние несколько лет. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МВД Франции Брюно Ретайо

Фото: Sarah Meyssonnier//File Photo, Reuters Глава МВД Франции Брюно Ретайо

Фото: Sarah Meyssonnier//File Photo, Reuters

Из всех министров нового правительства Франции больше всего интереса сейчас вызывает новый глава МВД Брюно Ретайо. Убежденный консерватор, бывший глава правых «Республиканцев» в Сенате, он заявляет, что спешит помочь стране хотя бы в рамках своих полномочий. У министра внутренних дел они достаточно широки. Два случая после его вступления в должность выглядят особенно показательными.

Омар бен Ладен приехал во Францию в 2018 году вместе со своей женой, британской подданной. Вероятно, из-за его фамилии три страны: Египет, Великобритания и Испания — отказались дать супругам разрешение проживать на их территории.

Франция оказалась более терпимой, и с 2018 года бен Ладены поселились в Нормандии. Сын «террориста номер один» и «исчадия рода человеческого» увлекся живописью и стал профессиональным художником. Пять лет спустя власти возбудили против него дело по обвинению в «прославлении терроризма»: он опубликовал твит, в котором говорил об организаторах и исполнителях терактов 11 сентября как о «мучениках», изменивших историю. Ему припомнили и слова о том, что он не собирается отрекаться от своего отца: «Отец останется моим отцом до самой моей смерти».

В 2023 году власти за это лишили его многолетнего вида на жительство, действительного еще три года, а префектура нормандского департамента Орн вынесла решение о его удалении с территории страны. Полученному предписанию (Обязательство покинуть французскую территорию: Obligation de quitter le territoire francais — OQTF) бен Ладен подчинился и уехал в Катар, где с тех пор и оставался, пока во Франции его супруга пыталась решение властей опротестовать. Это не вышло, и теперь уже новому министру внутренних дел Брюно Ретайо довелось сообщить, что возврат во Францию «под любым предлогом» Омару бен Ладену «запрещен окончательно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Омар бен Ладен

Фото: Nasser Nasser, File / AP Омар бен Ладен

Фото: Nasser Nasser, File / AP

Окончание дела комментируют довольно язвительно: мол, наконец-то хоть кого-то из нежелательных гостей удалось выслать из Франции, тем более что тот уехал сам. Гораздо хуже обстоит с исполнением других OQTF. Те, кому они вынесены, всячески от них уклоняются, юстиция смотрит на это сквозь пальцы, а родные страны высылаемых вовсе не горят желанием принять таких соотечественников обратно. Криминальная хроника пестрит историями о преступлениях, совершенных нелегалами, которых по логике вещей уже не должно было бы быть на территории страны.

Второй случай также достался главе МВД «по наследству». История, когда рецидивист из Алжира, имевший OQTF, изнасиловал и убил студентку в парижском парке, кажется, переполнила чашу терпения французов.

Преступник, ранее уже судимый за изнасилование, был отпущен судьей из центра содержания нелегалов по чисто формальным причинам.

Министр Ретайо по этому поводу позволил себе два замечания, ранее казавшиеся невозможными для должностного лица V Республики. Он сказал, что иммиграция, если она неконтролируема, никакой не шанс, а обуза для Франции, а также, что в государстве права буква закона не должна побеждать дух справедливости.

Левые, многие макронисты и даже коллеги по правительству, набросились на него, но Брюно Ретайо не собирается отказываться от своих убеждений. Тем более что недавний опрос CSA, проведенный по заказу канала Europe и еженедельника Journal du dimanche, показал, что 84% французов считают, что все преступники-иностранцы в рамках OQTF должны находиться в заключении до того момента, пока Франция от них не избавится.

Министр внутренних дел заявляет, что стране необходим новый закон об иммиграции, способный усилить прошлый, во многом выхолощенный Конституционным советом.

И вот теперь его желание разделяет все правительство Мишеля Барнье — о разработке закона к 2025 году объявила пресс-секретарь нового кабинета Мод Брежон. Кстати, это совпадает с требованиями крайне правого крыла парламента, представленного партией Марин Ле Пен, но господин Ретайо отрицает какую бы то ни было связь с инициативами «Национального объединения».

Следя за активностью Бруно Ретайо, все вспоминают одного из его предшественников — Николя Саркози, пересевшего из кресла министра прямо в кабинет президента Республики. В конце концов, расстояние между отелем Бово, резиденцией главы МВД, и Елисейским дворцом не более 200 м. Тем более что недавно экс-президент стал гостем министра и об этой встрече много говорили в прессе, задаваясь вопросом о том, не надеется ли господин Ретайо стать общим кандидатом правых на президентских выборах 2027 года.