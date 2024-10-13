Накопительные счета растеряли средства

По итогам августа, впервые с начала года, средства на накопительных счетах физлиц снизились. Этот тренд продолжился в сентябре и октябре, ожидают банкиры. При этом срочные вклады продолжают расти, и остатки на самом популярном из них, на срок от полугода до года, увеличились с начала года почти на 7 трлн руб. Эксперты связывают этот тренд с риторикой ЦБ и продолжением курса на рост ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно опубликованным в конце прошлой недели данным ЦБ, в августе впервые с февраля этого года снизились остатки на накопительных счетах кредитных организаций, в результате чего на них осталось менее 16 трлн руб. При этом с февраля по июль объем средств на накопительных счетах увеличился на 2,3 трлн руб. В то же время средства на срочных депозитах росли быстрее, прибавив только на самом популярном из них — сроком от полугода до года — с начала года 6,7 трлн руб., и превысили по итогам августа 18 трлн руб.

Герман Греф, глава Сбербанка, 9 июля: «В июне мы привлекли рекордный с начала года объем средств физических лиц. Наши обновленные условия для вкладчиков пользовались высоким спросом, и, как следствие, темп роста вкладов превысил 4% за месяц».

Тем не менее объем средств на срочных вкладах смог превзойти показатель на накопительных счетах только по итогам марта. Всего же остатки на срочных депозитах граждан в банках в августе превысили 31,5 трлн руб. Стоит отметить, что с августа прошлого года до января этого остатки на накопительных счетах снижались пять месяцев из шести, за исключением декабря. Впрочем, это сезонное явление, потому что остатки на накопительных счетах в 2022 году росли начиная с июня и вплоть до июля 2023 года, сделав небольшой перерыв в январе.

Участники рынка считают, что тренд на превышение объемов депозитов над накопительными счетами продолжится и в следующем году.

Как рассказали “Ъ” в ВТБ, тренд на снижение остатков на накопительных счетах продолжился в сентябре и октябре. По словам банкиров, это вызвано двумя факторами — сентябрь и октябрь традиционно являются временем, когда люди тратят больше денег, в том числе с накопительных счетов, которые чаще всего используются как выгодный кошелек. Основной интерес клиентов, отмечают в ВТБ, сейчас сосредоточен на вкладах, по которым банки предлагают высокую доходность — уже более 20%, ее можно зафиксировать на достаточно долгий срок. «Мы не ожидаем, что объем средств на накопительных счетах сможет превысить объем средства на депозитах, рост которых в первую очередь обеспечивает состоятельный сегмент»,— говорят в ВТБ.

В свою очередь зампред правления банка «Уралсиб» Станислав Тывес обращает внимание, что банки отмечают снижение доли средств физлиц на накопительных счетах и дебетовых картах с процентом на остаток с августа 2023 года, когда ЦБ первый раз серьезно поднял ключевую ставку.

«С тех пор ключевая ставка стремится только вверх, и банки сознательно увеличивают долю срочных депозитов, давая по ним более привлекательные ставки; связано это с тем, что банки в условиях постоянного роста ключевой ставки стараются фиксировать клиентские деньги по текущим ставкам на более длинные сроки, чем один месяц, на который гарантируется ставка по накопительным счетам и дебетовым картам»,— говорит он. При этом, по его словам, этот тренд будет продолжаться до тех пор, пока рост стоимости рублевого фондирования не остановится и ключевая ставка не начнет снижаться. «А вот когда это произойдет, банки начнут, наоборот, всячески промотировать более привлекательные ставки на накопительных счетах, стимулируя своих клиентов перекладывать деньги из депозитов на накопительные счета»,— отметил Станислав Тывес.

Тренд на увеличение доли традиционных банковских вкладов сохранится минимум до конца 2024 года, считает директор розничного бизнеса банка «Синара» Андрей Хафизов.

По его словам, банки заложили рост ключевой ставки в ставках по вкладам, которые стали более привлекательными, и граждане предпочли фиксировать доходность на более долгий срок за счет вкладов.

Эксперты также ждут продолжения сложившегося тренда в следующем году. По словам аналитика «Цифра брокер» Кирилла Климентьева, тенденция сохранится, так как пока от Банка России идут «ястребиные» сигналы и смягчения ДКП в ближайшие месяцы ждать не стоит. А член Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Тимур Аитов уверен, что тренд может измениться не раньше лета следующего года. «Накопительные счета начнут расти, когда ключевая ставка замедлит свой рост и вернется в более привычное русло»,— говорит он.

Максим Буйлов