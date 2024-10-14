Место рождения исков

«Интергео» Михаила Прохорова удалось в арбитражном суде добиться приостановки проведения аукциона на Ак-Сугское медно-молибденовое месторождение, лицензию на которое Роснедра ранее отозвали у структуры группы. Соответствующие обеспечительные меры приняты в рамках заявления компании, обжалующей решение регулятора. Провести новый аукцион, участвовать в котором могли структуры с участием «Ростеха», планировалось в декабре. По мнению юристов, принятие обеспечительных мер может замедлить судебный процесс.

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Арбитражный суд Красноярского края приостановил проведение аукциона на Ак-Сугское месторождения в Туве на время судебного процесса по иску «Интергео» Михаила Прохорова к Роснедрам. Об этом говорится в определении суда от 9 октября. Как сказано в документе, Роснедрам запрещено проводить аукционы по этому активу и совершать действия по оформлению, государственной регистрации и выдаче лицензий на право пользования участком недр для разведки и добычи полезных ископаемых. В «Интергео» и Роснедрах отказались от комментариев.

Лицензией на месторождение ранее владела Голевская ГРК, входящая в «Интергео». Компания планировала строительство ГОКа мощностью переработки 24 млн тонн руды с ежегодным производством 500 тыс. тонн медно-молибденового концентрата. По данным сайта «Интергео», начало добычи планировалось на 2024 год, начало работы ГОКа и выпуска продукции — на 2026 год. Но в мае Роснедра отозвали лицензию, ссылаясь на нарушение срока строительства инфраструктуры (см. “Ъ” от 13 июня). В «Интергео» ранее говорили “Ъ”, что ведут строительство в соответствии с законом.

«Интергео» пытается оспорить решение Роснедр в суде, предварительное заседание назначено на 30 октября.

Как отмечается в определении, приятые обеспечительные меры гарантируют возможность реализовать для заявителя решение суда в случае удовлетворения требований и предотвратят неблагоприятные последствия, связанные с проведением аукциона. Определение в части удовлетворения заявления о применении обеспечительных мер обжалованию не подлежит, сказано в документе. «Интергео» также требовала приостановки действия решения Роснедр на время спора, но в удовлетворении этого заявления суд отказал.

Новый аукцион на Ак-Сугское месторождение Роснедра назначили в сентябре на декабрь. Стартовый платеж — 3,5 млрд руб. Лицензия на пользование участком недр предоставляется на 20 лет, заявки на участие в торгах принимаются с 10 сентября по 15 ноября. По условиям аукциона, заявку на участие могут подать компании с долей участия «Ростеха» в уставном капитале не менее 50%. Помимо меди, молибдена, золота и серебра Ак-Суг обладает запасами рения, включенного в перечень стратегических металлов, который широко используется для производства авиадвигателей (см. “Ъ” от 2 сентября).

Одновременно с объявлением аукциона правительство обещало направить 4 млрд руб. на инвестиционные проекты в Туве. Средства позволят построить воздушные линии электропередачи и другие объекты энергетической инфраструктуры, необходимые для работы ГОКа на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении, строительство которого намерен вести частный инвестор, уточняла пресс-служба правительства.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров говорит, что принятие обеспечительных мер может замедлить судебный процесс, так как суд будет рассматривать дополнительные обстоятельства, связанные с мерами.

Но, отмечает он, это нельзя считать затягиванием спора. В последнем случае, поясняет юрист, сторона может подавать множество ходатайств о переносе заседаний без уважительных причин, обращаться с запросами на предоставление дополнительных доказательств, не имеющих отношения к делу, откладывать предоставление документов, часто менять процессуальные позиции и требования и т. д.

Евгений Зайнуллин