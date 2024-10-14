Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Место рождения исков

«Интергео» добилась приостановки торгов на Ак-Суг

«Интергео» Михаила Прохорова удалось в арбитражном суде добиться приостановки проведения аукциона на Ак-Сугское медно-молибденовое месторождение, лицензию на которое Роснедра ранее отозвали у структуры группы. Соответствующие обеспечительные меры приняты в рамках заявления компании, обжалующей решение регулятора. Провести новый аукцион, участвовать в котором могли структуры с участием «Ростеха», планировалось в декабре. По мнению юристов, принятие обеспечительных мер может замедлить судебный процесс.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Красноярского края приостановил проведение аукциона на Ак-Сугское месторождения в Туве на время судебного процесса по иску «Интергео» Михаила Прохорова к Роснедрам. Об этом говорится в определении суда от 9 октября. Как сказано в документе, Роснедрам запрещено проводить аукционы по этому активу и совершать действия по оформлению, государственной регистрации и выдаче лицензий на право пользования участком недр для разведки и добычи полезных ископаемых. В «Интергео» и Роснедрах отказались от комментариев.

Лицензией на месторождение ранее владела Голевская ГРК, входящая в «Интергео». Компания планировала строительство ГОКа мощностью переработки 24 млн тонн руды с ежегодным производством 500 тыс. тонн медно-молибденового концентрата. По данным сайта «Интергео», начало добычи планировалось на 2024 год, начало работы ГОКа и выпуска продукции — на 2026 год. Но в мае Роснедра отозвали лицензию, ссылаясь на нарушение срока строительства инфраструктуры (см. “Ъ” от 13 июня). В «Интергео» ранее говорили “Ъ”, что ведут строительство в соответствии с законом.

«Интергео» пытается оспорить решение Роснедр в суде, предварительное заседание назначено на 30 октября.

Как отмечается в определении, приятые обеспечительные меры гарантируют возможность реализовать для заявителя решение суда в случае удовлетворения требований и предотвратят неблагоприятные последствия, связанные с проведением аукциона. Определение в части удовлетворения заявления о применении обеспечительных мер обжалованию не подлежит, сказано в документе. «Интергео» также требовала приостановки действия решения Роснедр на время спора, но в удовлетворении этого заявления суд отказал.

Новый аукцион на Ак-Сугское месторождение Роснедра назначили в сентябре на декабрь. Стартовый платеж — 3,5 млрд руб. Лицензия на пользование участком недр предоставляется на 20 лет, заявки на участие в торгах принимаются с 10 сентября по 15 ноября. По условиям аукциона, заявку на участие могут подать компании с долей участия «Ростеха» в уставном капитале не менее 50%. Помимо меди, молибдена, золота и серебра Ак-Суг обладает запасами рения, включенного в перечень стратегических металлов, который широко используется для производства авиадвигателей (см. “Ъ” от 2 сентября).

Почему бывшее месторождение «Интергео» в Туве выставят на аукцион

Одновременно с объявлением аукциона правительство обещало направить 4 млрд руб. на инвестиционные проекты в Туве. Средства позволят построить воздушные линии электропередачи и другие объекты энергетической инфраструктуры, необходимые для работы ГОКа на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении, строительство которого намерен вести частный инвестор, уточняла пресс-служба правительства.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров говорит, что принятие обеспечительных мер может замедлить судебный процесс, так как суд будет рассматривать дополнительные обстоятельства, связанные с мерами.

Но, отмечает он, это нельзя считать затягиванием спора. В последнем случае, поясняет юрист, сторона может подавать множество ходатайств о переносе заседаний без уважительных причин, обращаться с запросами на предоставление дополнительных доказательств, не имеющих отношения к делу, откладывать предоставление документов, часто менять процессуальные позиции и требования и т. д.

Евгений Зайнуллин

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...