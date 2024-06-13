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Коммерсантъ FM
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«Интергео» просыпала медь

Структура группы лишилась лицензии на Ак-Суг

«Интергео» Михаила Прохорова должна остановить работы на месторождении Ак-Суг, так как Роснедра отозвали лицензию на разведку и добычу на месторождении. Это ставит под вопрос реализацию ключевого проекта компании по добычи цветных металлов в Туве. По мнению юристов, Роснедра могут выставить лицензию на аукцион через полгода, несмотря на судебные разбирательства вокруг актива.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Роснедра отозвали лицензию Голевской ГРК (входит в «Интергео» Михаила Прохорова) на разведку и добычу меди, молибдена и попутных компонентов на месторождении Ак-Суг. Об этом сказано в материалах Арбитражного суда Москвы по иску Голевской ГРК к Роснедрам о признании недействительным соответствующего решения агентства.

Голевская ГРК сообщала о претензиях Роснедр в пояснении к бухгалтерской отчетности за 2023 год (см. “Ъ” от 27 апреля). Как поясняла компания, по мнению Роснедр, Голевская ГРК в срок не начала строительство инфраструктуры по добыче полезных ископаемых. Срыв сроков является нарушением лицензии.

В январе комиссия Роснедр направила Голевской ГРК уведомление о допущенных нарушениях и необходимости повторного рассмотрения документов по досрочному прекращению прав пользования недрами по истечении трех месяцев со дня доставки уведомления. Этот срок истек 30 апреля.

В мае, говорится в материалах суда, Роснедра приняли решение об отзыве лицензии, хотя ГРК сообщала в отчете, что все необходимые документы об исполнении обязательств направлены.

В рамках иска ГРК ходатайствовала об обеспечительных мерах в виде приостановления решения Роснедр на время рассмотрения дела. Без обеспечительных мер ГРК вынуждена приостановить буровзрывные работы на срок от девяти месяцев до года, если исходить из практики рассмотрения подобных дел.

В случае последующего признания решения Роснедр недействительным потребуется выполнять эти работы в более поздний период с большими затратами, приводится в материалах суда позиция компании. Суд в принятии обеспечительных мер отказал. Предварительное заседание назначено на 8 июля.

В «Интергео» заявили “Ъ”, что Голевская ГРК разрабатывает Ак-Сугское медно-порфировое месторождение и строит одноименный горно-обогатительный комбинат (ГОК) в соответствии с законодательством, требованиями лицензии и прочими техническими и нормативными документами.

«Считаем действия комиссии по отзыву лицензии необоснованными и незаконными. Мы продолжаем реализацию проекта и планируем запуск производства на месторождении не позднее 2027 года, как это и было запланировано в рамках первоначального плана и предусмотрено лицензией»,— подчеркнули в компании. В Роснедрах отказались от комментариев.

Планируемая мощность по переработке руды Ак-Сугского ГОКа в Туве — 24 млн тонн. По данным сайта «Интергео», начало добычи руды на месторождении запланировано на 2024 год, начало работы ГОКа и выпуска продукции — на 2026 год. Ежегодно планировалось производить 500 тыс. тонн медно-молибденового концентрата.

Евгений Петров, глава Роснедр, март 2024 года, ТАСС:

«Ресурсная база нашей страны — это гарант экономического развития».

«Интергео» также реализует проект Кингашского ГОКа в Красноярском крае мощностью переработки 20 млн тонн. Добыча руды на этом месторождении также запланирована на 2024 год, а выпуск продукции — на 2028 год. Годовой объем производства — более 600 тыс. тонн медно-никелевого концентрата.

Как нарушения в деятельности Голевской ГРК нашли Роснедра

Советник консалтинговой группы Versus Радислав Репин отмечает, что поскольку соответствующий акт органа власти не оспорен в суде, компания сегодня не имеет прав на участок недр. По его словам, по прошествии шести месяцев с даты прекращения права недропользования у Голевской ГРК Роснедра могут провести новый аукцион на это месторождение. При этом ввиду неясности формулировок закона можно предположить, что даже при победе Голевской ГРК в суде она не сможет добиться возврата участка недр — новый недропользователь будет иметь право остаться на нем. В таком случае, указывает юрист, компании останется только требовать возмещения убытков с властей.

Евгений Зайнуллин

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