Инвесторы вкапываются в Ак-Суг

Лицензия на разработку месторождения Ак-Суг в Туве с запасами цветных металлов может перейти структуре, в которой «Ростех» владеет от 50%. Аукцион с такими условиями пройдет в 2024 году. Ранее на этом месторождении планировало работать «Интергео» Михаила Прохорова, но Роснедра отозвали лицензию из-за нарушений. В суде представитель Роснедр сообщал о высоких запасах на месторождении рения, который используется в двигателестроении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Интергео Фото: Интергео

Правительство поручило в 2024 году провести аукцион на Ак-Сугский участок недр в Туве. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Балансовые запасы — 3,6 млн тонн меди, 78 тыс. тонн молибдена, 83 тонны золота, 289 тонн серебра и 83,3 тонны рения. Минимальный стартовый платеж — 3,47 млрд руб. Заявку на участие в аукционе могут подать компании с долей участия «Ростеха» в уставном капитале не менее 50%.

Лицензией на Ак-Сугское месторождение ранее владела Голевская ГРК, входящая в «Интергео» Михаила Прохорова.

Компания планировала строительство ГОКа мощностью переработки 24 млн тонн руды с ежегодным производством 500 тыс. медно-молибденового концентрата. По данным сайта «Интергео», начало добычи планировалось на 2024 год, начало работы ГОКа и выпуска продукции — на 2026 год. Но в мае Роснедра решили отозвать лицензию из-за нарушения срока строительства инфраструктуры (см. “Ъ” от 13 июня). В «Интергео» сообщали «Интерфаксу», что к апрелю в месторождение было инвестировано 33 млрд руб. В компании говорили “Ъ”, что ведут строительство в соответствии с законом, а запуск производства планируется не позднее 2027 года, «как это и ... предусмотрено лицензией». В «Интергео», «Ростехе» и Роснедрах не предоставили комментариев.

Голевская ГРК пыталась оспорить отзыв лицензии, но Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд поддержали позицию Роснедр. В августе, следует из картотеки дел, УК «Интергео» подала еще три иска к Роснедрам: два — в Арбитражный суд Красноярского края и один — в Арбитражный суд Тувы. Последний вернул иск, указав на подсудность спора Арбитражному суду Москвы. Арбитражный суд Красноярского края оставил одно заявление без движения.

В материалах суда по иску Голевской ГРК к Роснедрам объясняется важность актива. Роснедра сообщили суду, что Ак-Суг — второе по запасам в РФ месторождение рения с долей 27,1%. В 2022 году правительство отнесло рений в перечень стратегических металлов. В мире металл наиболее широко используется для производства авиадвигателей. «Гафний, эрбий, рений, молибден менее востребованы в промышленности, но без них не могут развиваться отдельные отрасли оборонно-промышленного комплекса и ядерная энергетика»,— говорил «Стране Росатом» глава Ассоциации редких и редкоземельных металлов Игорь Демидов.

Евгений Петров, глава Роснедр, в июле, «Интерфакс»: «Государство заинтересовано, чтобы месторождение разрабатывалось максимально комплексно».

Пока неизвестно, будет ли «Ростех» привлекать партнеров или возьмет развитие месторождения на себя. В конце 2016 года совместное предприятие структуры «Ростеха» и «Полюса» выкупило лицензию на месторождение золота Сухой Лог. Тогда в аукционе могли участвовать компании с участием государства не менее 25%. Затем «Полюс» поэтапно выкупил долю «Ростеха», которому изначально принадлежало 49%. В Туве «Ростех» уже владеет лицензией на участок Тастыгского месторождения с запасами лития, ниобия и олова.

Советник коллегии адвокатов «Регионсервис» Антон Новиков отмечает, что из решения суда следует, что Голевская ГРК длительное время не выполняла лицензионные условия, неоднократно переносив сроки работ и не приступив к строительству. Доказательств объективной невозможности соблюдения условий не представлено, подчеркивает юрист. Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров говорит, что «Интергео» может подать иск против Роснедр и будущего победителя аукциона для взыскания вложенных средств, доказав, что те действительно были использованы для разработки месторождения. Управляющий партнер ProLex Константин Лушников добавляет, что придется доказать и наличие причинно-следственной связи между утратой лицензии и понесенными затратами.

Евгений Зайнуллин, Анна Занина