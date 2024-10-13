Янник Синнер зафиксировал первую ракетку

Победителем Rolex Shanghai Masters, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 c призовым фондом $9 млн, стал итальянец Янник Синнер. Уже гарантировав себе первое место в мировой классификации 2024 года, он в финале в двух сетах обыграл серба Новака Джоковича и довел количество титулов, завоеванных в нынешнем сезоне, до семи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер с трофеем после победы в финале Rolex Shanghai Masters

Фото: Tingshu Wang, Reuters Янник Синнер с трофеем после победы в финале Rolex Shanghai Masters

Фото: Tingshu Wang, Reuters

Шанхайский финал между Янником Синнером и Новаком Джоковичем имел редкий подтекст. Дело в том, что четыре недели назад в команду итальянца вошли его соотечественник Марко Паничи и аргентинец Улисес Бадио, которые проработали с cербом около семи лет и ушли от него в середине текущего года.

Паничи, экс-чемпион Италии в прыжках в длину, считается одним из самых квалифицированных фитнес-тренеров в профессиональном теннисе. Бадио, физиотерапевт, кинезиолог (врач, использующий различные техники при физической реабилитации спортсменов) и мануальщик, до перехода в АТР имел опыт сотрудничества с испанскими профессиональными футбольными клубами.

Вклад этих людей в достижения, которых сумел добиться серб на последнем отрезке своей карьеры, огромен. Поэтому неудивительно, что Синнер, способный предложить этим специалистам соответствующие финансовые условия, заменил ими Умберто Феррару, своего бывшего тренера по ОФП, и физиотерапевта Джакомо Нальди, которые, как выяснилось в результате недавнего расследования, стали виновниками громкого допингового скандала.

Что касается самой игры, то она, безусловно, сильно отличалась от предыдущей встречи этих двух соперников — полуфинала Australian Open, по ходу которого у Синнера в двух сетах из четырех было очевидное преимущество. В данном случае первый сет прошел на равных. Три из шести геймов на своей подаче Джокович взял «под ноль». Более того, в девятом и десятом геймах серб выиграл шесть очков подряд, однако Синнер быстро ликвидировал отставание.

Судьбу тай-брейка предопределили несколько неудачных действий Джоковича у сетки, куда он, возможно, выходил немного чаще, чем следовало.

А в четвертом гейме второго сета Синнер реализовал второй брейк-пойнт великолепным обводящим ударом по линии. В итоге — 7:6 (7:4), 6:3 за 1 час 37 минут. При равенстве невынужденных ошибок (по 23) Синнер ударами навылет выиграл 22 очка против 12, ни разу не проиграв в геймах на своей подаче более двух очков.

Наградой ему стал семнадцатый титул за карьеру и седьмой — в нынешнем сезоне, который лишний раз подтвердил закономерность того, что тремя днями ранее итальянец гарантировал себе титул первой ракетки мира по итогам года. Кроме того, недавно отметив свое 23-летие,

Синнер стал самым молодым победителем шанхайского «мастерса» за всю историю.

Джокович же, сыграв свой третий финал в нынешнем сезоне после поражения от испанца Карлоса Алькараса в решающем матче Wimbledon и победы над ним в споре за олимпийское золото Парижа, упустил первый шанс завоевать сотый титул за карьеру.

Из Шанхая Синнер, Джокович и Алькарас, который наблюдал за этим финалом вживую, вылетают в Эр-Рияд, где на текущей неделе пройдет 6 Kings Slam — показательное состязание с призовым фондом $13 млн. Рейтинговые очки там не начисляются, но Синнер в этом году уже может обойтись без них, а Джокович, который еще недавно не попадал в восьмерку участников итогового турнира Nitto ATP Finals, несмотря на поражение, резко улучшил свое положение в споре за путевки в Турин. Благодаря 650 очкам, заработанным в Шанхае, с девятого места в классификации, учитывающей результаты текущего года, он поднялся сразу на пятую позицию, набрав 3910 баллов и обойдя Каспера Рууда (3795), Андрея Рублева (3580) и Алекса де Минаура (3305). Австралиец, выбывший из топ-8, на этой неделе возглавил «посев» на турнире категории 250 в Антверпене, а норвежец и россиянин сыграют на аналогичном состязании в Стокгольме.

Евгений Федяков