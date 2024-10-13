Актер Григорий Чабан потерял сознание во время спектакля в Санкт-Петербурге

Актер Григорий Чабан попал в больницу после того, как упал в обморок во время спектакля в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Спектакль «Три сестры» в связи с этим перенесен на 2 декабря, сообщили «РИА Новости» в театре.

Как рассказала собеседница агентства, актеру стало плохо и ему сразу вызвали скорую. Сейчас он находится в сознании, ему предстоит обследование.

Господин Чабан родился в 1985 году в Ленинграде. С 2020 года является актером Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова. В театре имени Ленсовета работает в качестве приглашенного артиста. Снимался в сериалах «Налет», «Последний бой», «Спутники», «Актер», «Бывшие» и ряде других.

Леонид Уварчев