«Есть на этот счет большая интрига»

Президент Ирана обвинил Европу и США в провоцировании ситуации на Ближнем Востоке. Об этом Масуд Пезешкиан заявил перед началом переговоров с Владимиром Путиным в Ашхабаде. Президент России со своей стороны пригласил иранского лидера в гости, приглашение было принято. Следующая их встреча анонсирована на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отношения двух стран складываются непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Официальная цель визита Владимира Путина в Туркменистан — участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» по случаю 300-летия национального поэта Махтумкули Фраги. Отечественные государственные СМИ особо отметили тот факт, что президент РФ — единственный из приглашенных, кто проехался по Ашхабаду на черном Aurus, тогда как машины такого цвета в данном государстве запрещены. Путин выступил с речью, рассказал о новом миропорядке, процитировал великого поэта и получил от президента Сердара Бердымухамедова юбилейную медаль имени Махтумкули Фраги.

Поэзия — это, конечно, хорошо, однако, по общему убеждению многочисленных специалистов-наблюдателей, главной целью поездки российского лидера в Туркменистан была встреча с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В последнее время недружественная пресса очень много пишет о том, что не все гладко в отношениях между партнерами и союзниками. В частности, упоминается Зангезурский коридор, который пройдет через территорию Армении и соединит Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью.

Москва проект поддерживает, а вот Тегеран этим фактом очень недоволен, он опасается усиления так называемой протурецкой группы влияния. В Иране проживает много азербайджанцев, и можно предположить, что не все они довольны текущим положением дел в Исламской Республике. Азербайджан, победив в Карабахе, интенсивно развивается, а вот Иран находится на грани большой войны. По сути, он уже в нее вовлечен. И здесь как бы читается намек Москве, мол, определяйтесь с кем вы, дабы нам планы на будущее строить, с кем нам коалиции создавать, а с кем, наоборот, отношения разрывать.

Собственно, переговоры состоялись: стороны обменялись протокольными заявлениями о поддержке друг друга и о неприятии неконструктивного Запада.

Как бы то ни было, перспектива вовлечения России в войну на Ближнем Востоке оптимизма точно не добавляет. Сложный это регион, и силы там присутствуют вполне серьезные. Рискованно это, тем более будущее режима аятолл также не выглядит очень светлым и безоблачным. Партнерство, как известно, это улица с двусторонним движением: партнерам принято навстречу идти, тем более союзникам, так что есть на этот счет большая интрига. Как и куда в дальнейшем двигаться? Как писал Махтумкули Фраги, «жизнь — это отдых в тени пролетающей птицы». Вот такой он Восток, непростой.

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