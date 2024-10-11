Экс-оператора УВЗ приговорили к 12 годам колонии за передачу чертежей Украине

Свердловский областной суд приговорил к 12 годам и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. бывшего оператора Уралвагонзавода (УВЗ) Викторию Мухаметову, обвиняемую в государственной измене (ст.275 УК РФ), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Мухаметова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Виктория Мухаметова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По версии следствия, она совместно с супругом, бывшим инженером УВЗ Данилом Мухаметовым передавала спецслужбам Украины сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против российской армии в период проведения специальной военной операции. Дома у пары изъяли «предметы шпионской деятельности». Во время допроса Виктория Мухаметова призналась, что за 100 тыс. руб. передала чертежи украинской стороне. Она подчеркнула, что на полученные деньги они вместе с мужем планировали «просто жить».

Супруги Виктория и Данил Мухаметовы были задержаны в марте 2023 года. Изначально Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал их на 12 суток по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Согласно постановлению об административном правонарушении, они выражались грубой нецензурной бранью в центре Екатеринбурга на проспекте Ленина, 25. На выходе из спецприемника они были задержаны по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), а впоследствии арестованы.

Дело в отношении Данила Мухаметова выделено в отдельное производство. Суд начал рассматривать его дело 2 октября.

Мария шараева