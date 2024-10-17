«Сейчас у Центрального университета более 40 партнеров — это крупнейшие компании страны»

В этом сентябре Центральный университет, первый вуз, созданный при участии более 40 компаний-партнеров российского рынка, набрал абитуриентов на обучение по бакалаврским программам. Глава Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский рассказывает о том, какие абитуриенты пришли в новый вуз, о ключевых отличиях университета от других академических структур и его индустриальных партнерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский

Фото: Предоставлено пресс-службой Центрального университета Глава Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский

Фото: Предоставлено пресс-службой Центрального университета

— В этом сентябре Центральный университет провел первый набор на свои бакалаврские программы. Расскажите, сколько студентов к вам пришло? На какие направления?

— У нас произошел очень успешный запуск — мы набрали 380 бакалавров, и мы довольны их уровнем знаний. Еще 175 студентов пришли к нам в магистратуру, которую мы открыли в прошлом году.

Я отмечу, что одно из наших ключевых отличий от классического вуза состоит в том, что к нам можно было поступать, не выбирая программу обучения заранее. Когда мы задумывали эту систему, мы хотели дать абитуриентам возможность принимать решение, попробовав различные курсы — финальный выбор они должны сделать летом после первого курса. У нас сейчас есть три направления: «Разработка», «Искусственный интеллект» и «Бизнес и аналитика», и мы ожидаем, что студенты распределятся по ним примерно равномерно.

— То есть у них будут дополнительные испытания после первого курса? Или нет?

— Каждое направление выставляет свои требования к уровню, на котором нужно пройти курсы в течение первого года. У нас их читают на нескольких уровнях — черном, красном и синем. Это наша уникальная система, такого в России больше нет ни в одном вузе. То есть, например, чтобы попасть на направление «Бизнес и аналитика», нужно уже в первом семестре взять на определенном уровне матанализ, для обучения на программе «Искусственный интеллект» — набор других предметов и так далее.

— Вы и руководитель одной из университетских программ, и сами читаете один из курсов. Каковы ваши впечатления от студентов?

— Они очень разные.

Мы, в отличие от многих вузов, которые ориентированы только на ЕГЭ, стремимся оценивать студентов комплексно и в рамках программы наших собственных испытаний.

Поэтому среди наших студентов есть люди с очень разнообразным бэкграундом. У нас много абитуриентов с высокими академическими результатами. Но есть ребята, которые не являются призерами стандартных олимпиад, но смогли произвести на нас впечатление своими реализованными проектами и другими достижениями в ходе интервью. Кто-то сделал успешный стартап, кто-то начал заниматься благотворительностью. Есть абитуриенты, которые успешно прошли все наши олимпиады.

Такое разношерстное сообщество студентов — это очень здорово. Многие перезнакомились друг с другом еще на этапе поступления, начали организовывать свои клубы, чтобы развить какие-то навыки. Мы получили среду, где не только мы учим студентов, но и они сами могут многому друг у друга научиться. Это, отмечу, и было одной из наших целей. По этой же причине, кстати, мы являемся сторонниками очного обучения.

— Вы считаете онлайн менее эффективным?

— В первую очередь мы считаем его менее эффективным с точки зрения возникновения социальных связей между людьми. Онлайн очень функционален, там мало места для случайностей. А людей часто сводят вместе именно случайности — случайная встреча, случайный разговор, случайное упоминание проекта. Так возникает взаимодействие, а из него — новые интересные идеи. Мы стремимся именно к этому, и поэтому общение студентов с преподавателями и между собой, помимо непосредственно занятий, нам очень важно.

— Одна из заявленных задач Центрального университета — дать студентам новый формат обучения. Но новое всегда предполагает риски. Были ли программы, при реализации которых вы получили не тот результат, который ожидали?

— Как руководитель я отмечу, что, конечно, подводных камней при создании проекта всегда больше, чем нам кажется изначально. Например, при работе на некоторых курсах не все студенты одинаково хорошо понимают задание. У нас есть классические курсы — вам прочитали теорию, дали решить задачу с преподавателем, потом самим, потом проконтролировали. Помимо этого, мы действительно тестируем новый формат курсов — как раз в рамках курса, который веду в том числе я. Там мы даем студентам описания заданий, гораздо менее подробные, чем обычно дают вчерашнему школьнику. Чего мы хотели этим добиться? Имитации ситуации на работе — ведь там не всегда руководитель тратит столько времени, чтобы «разжевать» сотруднику, что от него нужно. Часто, напротив, людям дают задачу в краткой формулировке и они должны уточнить, что от них требуется, и найти подход к решению задачи самостоятельно. Нам было интересно, какая доля студентов, столкнувшись с подобной «настоящей» задачей, придет за разъяснениями.

— А какие задания вы им давали?

— Например, мы давали им задачу нарисовать клиентский путь, который проходит клиент при покупке одежды одного из брендов, и найти на этом пути проблемы, решив которые, можно повысить прибыль этой компании. Кто-то пришел за разъяснениями сразу, кто-то пришел в середине процесса, когда появились первые трудности. Нам было важно сформировать целевое поведение — обращаться за разъяснениями к руководителю и решать задачи в условиях отсутствия всей необходимой информации. При этом нам хотелось сделать для них процесс получения знаний комфортным — у нас нет задачи их перенапрячь, но есть задача максимально заранее адаптировать к реальным ситуациям на будущей работе.

— А ждете ли вы от них вовлечения в какую-то профессиональную деятельность за пределами университета?

— Практику в классическом понимании этого слова они будут проходить летом после второго курса. Нам очень важно, чтобы они пошли работать именно по специальности — без выполнения этого условия все наши усилия по наполнению учебной программы будут бессмысленными. Поэтому тут сначала нужно получить определенные знания, выбрать свою специализацию.

Но есть наши собственные проекты, в которых мы хотим их видеть. И со студентами магистратуры, и со студентами бакалавриата мы делаем много исследований. Скоро, например, мы выпустим мини-исследование о технологическом предпринимательстве в России как старте карьеры: факторы успеха, неуспеха, рекомендации от предпринимателей. Мы вместе со студентами разработали гайды для интервью, опросили людей.

Есть лаборатория Central Data Lab, где студенты выступают аналитиками и работают совместно с командой университета и Т-Data, аналитическим проектом Т-Банка. Участие в таких проектах дает учащимся опыт реальной работы, реального взаимодействия с командой и задачей, но при этом они всегда могут обратиться к преподавателям за помощью.

— Весной вы заявляли, что конкурс на место преподавателя у вас в Центральном университете оказался большой, были кандидаты и из самых разных стран. Как в итоге выглядит финальный преподавательский состав?

— У нас несколько типов преподавателей — например, преподаватели из топовых российских вузов, такие как Александр Дьяконов из МГУ. Часть преподавателей экономики, например, Игорь Ким из ВШЭ, очень известный — когда мы его представили студентам, зал его приветствовал аплодисментами и просьбами прочитать им больше одного курса. Вторая группа — это практики вроде меня или моего коллеги Сергея Панфилова, кто много лет работал в бизнесе и преподавал параллельно. Третья группа — это те, кто продолжает работать в бизнесе, а к нам приходят вести несколько предметов. Есть эксперты из «Яндекса», «Авито», Т-Банка, «Яков и партнеры». И четвертая — это те, кто строил международную карьеру и сейчас вернулся в Россию. Например, Ольга Обижаева.

— Когда Центральный университет открылся, у него уже было несколько индустриальных партнеров. Планируете ли вы расширять их число дальше? До какого предела?

— Работа с существующими партнерами и поиск новых идет непрерывно — и мы ждем тех, кто готов активно участвовать в жизни университета. Сейчас у нас более 40 партнеров, это крупнейшие компании страны — Банк России, Московская биржа, Агентство стратегических инициатив, «Авито», VK, «Норникель», Х5 Group, «Росатом», «Сибур», «Итэлма», YADRO и другие. Бизнес заинтересован и охотно объединяется, чтобы вместе с нами готовить кадры. Компании делятся с нами данными, на которых студенты будут делать исследования, проводят мастер-классы. «Норникель», например, на базе магистратуры Центрального университета «Академия DS» запустил новую образовательную программу «ИИ в промышленности» с собственными стипендиями, стажировками и перспективой трудоустройства. В промышленной компании потребность в разработчиках и аналитиках не меньше, чем в IT-отрасли.

— Уже в октябре у вас стартует новая приемная кампания на 2025–2026 учебный год. Расскажите, как она будет проходить? Будет ли у абитуриентов возможность поступать к вам по результатам дополнительных испытаний?

— Да, мы откроем грантовый конкурс, запустим олимпиады, начнем проводить дни открытых дверей. Мы стремимся начать работать с абитуриентами как можно раньше — в том числе потому, что за это время они могут показать результаты. Например, в прошлом году были люди, которые, выиграв первые испытания, получили право на грант в размере 25% — и до конца приемной кампании они продемонстрировали такие результаты, что сумели довести его почти до 100%. Важно, что грант на обучение в нашем университете выдается на все время учебы и не зависит от успеваемости. Помимо этого, мы выплачиваем и стипендии — и вот они уже зависят от успеваемости в учебе.

— А сколько человек получили у вас стипендию на обучение в этом году? Сколько человек получили гранты?

— Сейчас стипендию в размере 15 тыс. руб. в месяц у нас получают 170 человек. Но хотя грант и стипендия — вещи, безусловно, важные, учиться можно и без них. Сейчас можно получить образовательный кредит с поддержкой государства по ставке 3%, что при текущих процентных ставках фактически бесплатно. Цель образования в Центральном университете — успешный старт карьеры и быстрый рост. Студенты и выпускники, которые воспользуются доступными им ресурсами, окупят вложения в образование очень быстро, а наша цель как университета — эти ресурсы им дать.

Анастасия Мануйлова