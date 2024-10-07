Рядом с рестораном загорелось здание в Сочи

Вчера вечером, 6 октября, рядом с рестораном в Сочи произошло возгорание бесхозного здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Типичный Сочи Фото: Telegram-канал Типичный Сочи

В 22:11 диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона сообщили о возгорании на улице Подгорная. Через минуту к месту происшествия направились специализированные подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

Прибывшие на место инцидента в 22:17 первые спасатели установили, что огонь охватил сооружение площадью 20 кв. м. Локализовали возгорание через две минуты.

К 22:25 спасатели полностью ликвидировали открытое горение. Через пять минут специалисты завершили все работы по устранению последствий пожара. В операции по ликвидации огня участвовали 10 сотрудников МЧС России и две единицы специализированной техники.

Мария Удовик