Сегодня исполняется 60 лет губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дрозденко

Фото: Пресс-служба губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко

Фото: Пресс-служба губернатора Ленинградской области

Его поздравляет министр финансов Антон Силуанов:

— Уважаемый Александр Юрьевич! Примите мои поздравления с днем рождения. Вы — профессионал высокого класса, успешный руководитель крупного региона нашей страны, человек энергичный и принципиальный. Под Вашим руководством регион активно развивается, привлекает инвесторов, наращивает доходную базу бюджета. Благодаря Вашим усилиям в Ленинградской области создаются новые рабочие места, повышается благосостояние людей, а показатели бюджета остаются неизменно устойчивыми. Желаю Вам крепкого здоровья, исполнения намеченных планов и финансовых успехов.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»