Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 60 лет губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко

Александр Дрозденко

Александр Дрозденко

Фото: Пресс-служба губернатора Ленинградской области

Александр Дрозденко

Фото: Пресс-служба губернатора Ленинградской области

Его поздравляет министр финансов Антон Силуанов:

— Уважаемый Александр Юрьевич! Примите мои поздравления с днем рождения. Вы — профессионал высокого класса, успешный руководитель крупного региона нашей страны, человек энергичный и принципиальный. Под Вашим руководством регион активно развивается, привлекает инвесторов, наращивает доходную базу бюджета. Благодаря Вашим усилиям в Ленинградской области создаются новые рабочие места, повышается благосостояние людей, а показатели бюджета остаются неизменно устойчивыми. Желаю Вам крепкого здоровья, исполнения намеченных планов и финансовых успехов.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...