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Коммерсантъ FM
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Ставок моих больше нет

Тимофей Корнев о поиске свободных средств дистрибуторами

Очередное поднятие ключевой ставки ЦБ до 21% делает и без того несладкую жизнь поставщиков электроники еще сложнее. Уже находясь в условиях санкционного давления и проблем с трансграничной оплатой, рост ставки подталкивает их искать новые и даже неожиданные для себя источники заработка.

Тимофей Корнев

Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Как говорят мои собеседники в крупнейших дистрибуторах РФ, банки уже предлагают им корпоративные кредиты под 25–27%. Кредиты — основной инструмент оборачиваемости бизнеса для дистрибуторов. Механика денежного и товарного оборота в структурах поставщиков электроники выглядит следующим образом: дистрибутор берет кредит в российских банках на закупку товаров в других странах, однако реализация этого товара начнется только после его поставки в РФ. Сейчас, напоминают источники, поставки могут задерживаться до трех месяцев, каждый из которых — выплата по кредитам, и собственных средств дистрибуторам уже не хватает для закупки следующей партии. В связи с поднятием ставок по кредитам компании прогнозируют рост цен на товары в ближайшее время до 10%.

Что, впрочем, решением не станет: продажи потребительских товаров могут снизиться, так как ставка ЦБ изменилась не только для бизнеса и, например, покупка в кредит нового IPhone станет еще менее выгодной, чем прежде.

Остается поиск финансирования со стороны сильного и более стабильного партнера. Таковым, как признают сами дистрибуторы, они видят российские банки, у ряда которых есть собственные каналы продаж электроники, но нет производств для выпуска, например, СТМ-техники. Поэтому создание совместных предприятий в области сборки и производства компании видят логичным вариантом совместного бизнеса, а для себя в том числе и возможности для кредитования на льготных условиях.

Иным же прагматичным способом получения средств остается вывод компании на биржу — IPO — или продажа части бизнеса опять же более стабильному партнеру. Подобным образом поступил один из крупнейших дистрибуторов на рынке — «Марвел-Дистрибуция». Летом 50% его головной структуры — IT-холдинг Fplus — продали в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Нуклон», сумму сделки оценивали в 50 млрд руб., а сделку связывали с подготовкой к IPO (см. “Ъ” от 16 августа).

Возможно, в ближайшее время мы увидим и другие альтернативные варианты поиска средств компаниями с учетом того, что банки уже прогнозируют повышение ключевой ставки ЦБ до 23%. Однако назвать «рабочим» хотя бы один из них можно будет только после заметного всем события — остановки роста цен. А говорить о нем пока не приходится.

Тимофей Корнев

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