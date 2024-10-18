Настоящая мягкая сила

На Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут китайскую картину «На светлой стороне» — сложно устроенную историю из семи новелл, рассказывающих о том, что для человека нет ничего важнее семьи. И возможно, еще о том, что современные китайские мультипликаторы могут с нами, могут как мы и даже лучше нас.

Текст: Иван Давыдов

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Прежде всего это красиво. Это сделано мастерски. Семь новелл, семь глав детской книжки, над которой поработали 14 режиссеров. Каждая начинается с короткого стишка, популярного, надо полагать, в Китае и отлично известного тамошним зрителям, маленьким и взрослым, а после нам рассказывают сказку. Или историю. Или просто показывают, как мать-крольчиха за обедом беседует с дочкой.

Дочка отказывается есть морковь и налегает на рис. Китай все-таки. Мама объясняет, что без морковки не вырастешь. В общем, благодаря внеконкурсной программе Большого фестиваля мультфильмов до Москвы добралась полнометражная китайская лента «На светлой стороне», которая вышла еще в 2021-м и уже успела получить главный приз Нью-Йоркского международного детского кинофестиваля. Кстати, вполне заслуженно.

Помните чеховского персонажа, который утверждал, что в Греции все есть? Так вот и в Китае, разумеется, все есть. Есть и своя школа анимации, и китайская анимация, может быть, не так стремительно, как китайские автомобили, но тоже покоряет Россию. Есть в России свои поклонники у бесконечных сериалов про подвиги древних богов и героев, выходил когда-то в прокат «Кунг-фу Кролик» (история толстого и неуклюжего зверя, постигающего кунг-фу, неуклюжий ответ создателям «Кунг-фу Панды» от изобретателей древнего боевого искусства). В самом Китае популярны рисованные короткометражки о жизни обыкновенных людей, «На светлой стороне» — как раз вариация на эту тему. С очень простым (и вполне злободневно, даже, можно сказать, идеологически выдержанно звучащим в современной России) посылом: семья — вот главная для человека ценность.

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Но за простым посылом, во-первых, прячется очень хитрая и продуманная композиция. Это не случайный набор из семи историй от разных режиссеров. Это одна история — история взросления. За полтора часа зрителю дают возможность вырасти, предлагая все более и более замысловатые сюжеты. Все — добрые, но не все щадящие наши чувства, некоторые не без налета грусти, и не всегда эта грусть светла. Есть здесь рассказ о мальчике, у которого вместо ноги протез и который благодаря любви родителей остается счастливым. Да еще и выстроен рассказ мастерски, так что только на последних кадрах понимаешь, что, собственно, тебе хотели сказать. И есть рассказ о том, что иногда человеку нужно умереть, чтобы близкие поняли, как важен он был для них и как глубок. Работа с сюжетами — отличная, а это нелегкое дело, если учесть, что каждая из «глав» длится чуть больше десяти минут. Так, например, старинная сказка о двух глупых генералах, охранявших вход в небесное царство и вечно между собой ссорившихся, оказывается вдруг... Впрочем, зачем нам спойлеры, идите и смотрите.

И упирается все в незамысловатый рассказ о жизни самой обыкновенной семьи. День, который проживают владельцы маленького уличного кафе, показанный глазами их ребенка. Сюжет отсутствует, но обыденность превращается в красоту, а красота — в любовь.

А еще в процессе просмотра думаешь все время о китайских безделушках, виденных в музеях, о крохотных статуэтках, где резчик демонстрирует немыслимое, иногда даже раздражающее умение в работе с мельчайшими деталями. Режиссеры фильма с деталями работают столь же тщательно.

Вот самая первая глава (зритель, напомню, растет, то есть это — для самых маленьких). Обед, палочки, рис в плошках, мама-крольчиха и дочка-крольчиха. Дочка задает вопросы, отсылающие — ну, по крайней мере, европейца отсылающие — к сказке про Красную Шапочку: «Мама, а зачем тебе такие длинные ушки?» Но ответы — не те, что у Перро, мать-крольчиха не серый волк, все чуть грустно, все мудро, однако при этом визуальные метафоры настолько смелы, что за нитью беседы можно даже и не следить.

У каждой из глав — свое художественное решение, все они нарисованы по-разному (где-то выше было «во-первых», а это наше «во-вторых»). Кролики обедают внутри классического китайского рисунка тушью — или нет, поправка, все сложнее, нам ведь показывают мир глазами ребенка, и здесь все стилизовано еще и под детский рисунок, все чуть неуклюже, что ли, мастерство аниматоров вмещает нарочитую неумелость, но так, чтобы зритель понял — это игра. И игра продолжается.

Фильм явно делался с расчетом не только на китайский прокат, но и на заграничные фестивали. Вы ведь ждете местного колорита? — словно бы спрашивают авторы. Пожалуйста. Вот вам местный колорит. А еще мы умеем как русские в лучшие времена. И как японцы тоже умеем. И как американцы (в одной из новелл, которая рассказывает об одиноком старике в маленьком кафе, словно бы проваливаешься в привычный пейзаж американских мультсериалов, ни на секунду не забывая, что герой в Китае и ты в Китае). И как модные фестивальные европейцы — это как раз последняя новелла. Можем, как говорится, повторить.

Но, повторяя, они остаются собой, вот что важно. Говоря с чужим зрителем на понятном ему языке, они не пытаются прикинуться «такими же». Они — особенные, они — другие, они этим не тяготятся. Они производят не реплику иностранного брендового товара, а свой собственный продукт очень высокого качества, который легко вписывается в иную культурную среду. То, что, скажем аккуратно, не всегда получалось и получается у китайской промышленности, отлично получилось у китайских мультипликаторов.

Первая глава фильма-книжки, незамысловатая беседа двух кроликов — без всяких оговорок шедевр. Я даже грустил, понимая, что мне потом придется придумывать какие-то слова, умника из себя корчить, чтобы описать это все в рецензии. Потому что хотелось стать ребенком, ну да, ненадолго, минут этак на двенадцать, но разве это мало? Раствориться в неспешном повествовании и улыбнуться, увидев у кроликов на комоде семейную фотографию,— очень уж смешно там нарисован кролик-отец (который никакого участия в действии не принимает).

А досмотрев, поневоле задумаешься о вещах серьезных. О том, например, что такое настоящая мягкая сила (политические обозреватели любят это странное словосочетание), о путях экспансии — не обязательно ведь сводится все к лобовым атакам на позиции противника, можно еще и вот так, оказывается. Вспомнишь мудрые тексты о китайской угрозе, которые были в моде и в конце прошлого века, и в конце позапрошлого века, да и теперь не вовсе забыты. Вздохнешь — ну да, эти могут покорить мир. Но, кажется, не так, как это себе представляют алармисты. Кажется, по-другому немного.

Расписание показов на сайте фестиваля

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