Стоимость квартиры на вторичном рынке в Ижевске выросла на 6% в третьем квартале

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке недвижимости в Ижевске составила 4,3 млн руб. на конец сентября. За третий квартал «вторичка» увеличилась в цене на 6%, с начала года — на 4,9%. Это следует из данных федерального портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Прирост цен на вторичном рынке недвижимости за третий квартал получился плюс-минус одинаковый с сегментом новостроек, тогда как с начала года новостройки подорожали несколько больше — за счет ценового ралли в первом полугодии. Сейчас продолжается сближение ценников на обоих рынках, ведь у новостроек больше нет козыря дешевой ипотеки»,— сказал гендиректор портала Павел Луценко.

1 кв. м на вторичном рынке жилья в городе в среднем оценивался в 87,4 тыс. руб. в конце сентября (+3,1% в третьем квартале, +6,6% с начала года). Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», это почти на 25% меньше среднероссийского показателя в 116,2 тыс. руб. за «квадрат».

По стоимости 1 кв. м на «вторичке» Ижевск занял 58-е место среди 70 крупных городов России и расположился между Вологдой и Ульяновском с разницей в диапазоне 200 руб. Традиционный лидер рейтинга — Москва, где 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости оценивался в 341,5 тыс. руб. На последнем месте расположился Нижний Тагил с показателем 66 тыс. руб. за «квадрат».

Господин Луценко ожидает, что в четвертом квартале сближение цен на первичном и вторичном рынках недвижимости в стране продолжится. «Активный сезон продолжается. Многие покупатели опасаются дальнейшего увеличения ключевой ставки, а значит, и процента по ипотеке»,— добавил гендиректор портала.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что средняя цена 1 кв. м в новостройках Ижевска в третьем квартале выросла на 4,6%, с начала года — на 13,3%. На конец сентября «квадрат» на первичном рынке недвижимости в городе оценивался почти в 110 тыс. руб. Средняя цена новой квартиры при этом превысила 5,7 млн руб.