«Татнефть» привлекли к ответственности за разлив нефти в трех районах Татарстана

Должностных лиц ПАО «Татнефть» привлекли к административной ответственности за разлив нефти в Азнакаевском, Альметьевском и Бугульминском муниципальных районах республики (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ — порча земель). О решении сообщила прокуратура Татарстана в своем Telegram-канале.

«Природоохранная прокуратура провела проверку в отношении нефтедобывающей организации и выявила, что предприятие допустило уничтожение плодородного слоя почвы в результате разливов нефтесодержащей жидкости»,— отмечено в канале.

Ранее «Ъ Волга-Урал» писал, что с начала 2023 года разлив нефти компании на территории Татарстана произошел не менее шести раз. Один из инцидентов произошел в марте 2023 года в Альметьевском районе. Он стал поводом для внеплановой проверки, организованной Ростехнадзором. По итогам проверки ведомство выставило компании предписание. «Татнефть» с документом не согласилась и обратилась в арбитражный суд. Сейчас дело рассматривается в кассационной инстанции.

О непрекращающихся судебных тяжбах «Татнефти» с Ростехнадзором и последствиях пролитой нефти читайте в материале «Ъ Волга-Урал».

Зарина Акбирова